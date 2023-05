2. Liga, Gruppe 2 Wattwil Bunt 1929 und Romanshorn spielen Remis Das Resultat im Spiel zwischen Wattwil Bunt 1929 und Romanshorn lautet 2:2.

(chm)

Den Auftakt machte Haxhi Shala, der in der 16. Minute für Wattwil Bunt 1929 zum 1:0 traf. Gabriel Pereira Magalhaes glich in der 19. Minute für Romanshorn aus. Es hiess 1:1. Romanshorn ging in der 65. Minute 2:1 in Führung, als Arton Ibraimi ins eigene Tor traf. Wattwil Bunt 1929 glich in der 76. Minute durch Jeton Seferi aus.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wattwil Bunt 1929 sah Silvio Bahoric (89.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Arton Ibraimi (68.) und Maximilien Schönenberger (84.). Bei Romanshorn erhielten Driton Kjazimi (83.), Bahtjar Ajvazaj (89.) und Fisnik Idrizi (99.) eine gelbe Karte.

Wattwil Bunt 1929 bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 25 Punkte bedeuten Rang 4. Wattwil Bunt 1929 hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Wattwil Bunt 1929 in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Linth 04 2. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Für Romanshorn hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 9. Romanshorn hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Romanshorn tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Arbon 05 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 13. Mai statt (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Wattwil Bunt 1929 1 - FC Romanshorn 1 2:2 (1:1) - Grüenau, Wattwil – Tore: 16. Haxhi Shala 1:0. 19. Gabriel Pereira Magalhaes 1:1. 65. Eigentor (Arton Ibraimi) 1:2.76. Jeton Seferi 2:2. – Wattwil Bunt 1929: Giuliano Cucinelli, Christoph Schneider, Romario Mladenovic, Maximilien Schönenberger, Jeton Seferi, Arton Ibraimi, Haxhi Shala, Yannic Porchet, Silvio Bahoric, Gabriel Simonovic, Timo Baumgartner. – Romanshorn: Raphael Marolf, Vincenzo Zinnà, Bahtjar Ajvazaj, Christian Lang, Albasan Sadiki, Joel Senn, Edonat Sadiki, Fisnik Idrizi, Kai Länzlinger, Gabriel Pereira Magalhaes, Gabriel Sidler. – Verwarnungen: 68. Arton Ibraimi, 83. Driton Kjazimi, 84. Maximilien Schönenberger, 89. Bahtjar Ajvazaj, 99. Fisnik Idrizi – Ausschluss: 89. Silvio Bahoric.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

