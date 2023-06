2. Liga, Gruppe 2 Wattwil Bunt 1929 stolpert gegen Tobel-Affeltrangen Tobel-Affeltrangen hat am Samstag gegen Wattwil Bunt 1929 die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das drittklassierte Team 4:3.

(chm)

Sebastian Buhl eröffnete in der 2. Minute das Skore, als er für Tobel-Affeltrangen das 1:0 markierte. Mino Fasel sorgte in der 18. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Tobel-Affeltrangen. Tobel-Affeltrangen erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Sascha Manz weiter auf 3:0.

Marco Osterwalder (60. Minute) liess Wattwil Bunt 1929 auf 1:3 herankommen. Dank dem Treffer von Haxhi Shala (61.) reduzierte sich der Rückstand für Wattwil Bunt 1929 auf ein Tor (2:3). Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Tobel-Affeltrangen stellte Noah Wider in Minute 76 her. In der Schlussphase kam Wattwil Bunt 1929 noch auf 3:4 heran. Haxhi Shala war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Tobel-Affeltrangen für Nico Manz (72.), Rafael Oliveira Pais (82.) und Claudio Grauso (89.). Eine Verwarnung gab es für Wattwil Bunt 1929, nämlich für Arton Ibraimi (89.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Tobel-Affeltrangen eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.6 pro Spiel. Das bedeutet, dass Tobel-Affeltrangen die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Tobel-Affeltrangen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 8. Für Tobel-Affeltrangen ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Tobel-Affeltrangen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Wattwil Bunt 1929 drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 29 Punkten auf Rang 6. Wattwil Bunt 1929 hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Wattwil Bunt 1929 ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 - FC Wattwil Bunt 1929 1 4:3 (2:0) - Breite Tobel, Tobel – Tore: 2. Sebastian Buhl 1:0. 18. Mino Fasel 2:0. 55. Sascha Manz 3:0. 60. Marco Osterwalder 3:1. 61. Haxhi Shala 3:2. 76. Noah Wider 4:2. 92. Haxhi Shala 4:3. – Tobel-Affeltrangen 1: Lars Meienberger, Dario Loser, Timo Wagner, Reto Rieser, Sascha Manz, Rafael Oliveira Pais, Dylan Obermayer, Mino Fasel, Aleksandar lapcevic, Noah Wider, Sebastian Buhl. – Wattwil Bunt 1929: Giuliano Cucinelli, Marco Osterwalder, Christoph Schneider, Romario Mladenovic, Marvin Romer, Sasha Fernandez, Yannic Porchet, Timo Baumgartner, Maximilien Schönenberger, Jeton Seferi, Haxhi Shala. – Verwarnungen: 72. Nico Manz, 82. Rafael Oliveira Pais, 89. Arton Ibraimi, 89. Claudio Grauso.

