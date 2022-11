2. Liga, Gruppe 2 Wattwil Bunt 1929 setzt Siegesserie auch gegen Tobel-Affeltrangen fort – Jeton Seferi als Matchwinner Wattwil Bunt 1929 reiht Sieg an Sieg: Gegen Tobel-Affeltrangen hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Der Siegtreffer für Wattwil Bunt 1929 gelang Jeton Seferi in der 70. Minute. In der 47. Minute hatte Jeton Seferi Wattwil Bunt 1929 in Führung gebracht. Der Ausgleich für Tobel-Affeltrangen fiel in der 58. Minute durch Reto Rieser.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Tobel-Affeltrangen. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wattwil Bunt 1929, Jeton Seferi (80.) kassierte sie.

Wattwil Bunt 1929 bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 17 Punkte bedeuten Rang 5. Für Wattwil Bunt 1929 ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Wattwil Bunt 1929 geht es zuhause gegen FC Steinach 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Für Tobel-Affeltrangen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 9. Für Tobel-Affeltrangen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Tobel-Affeltrangen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Arbon 05 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Telegramm: FC Wattwil Bunt 1929 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 2:1 (0:0) - Grüenau, Wattwil – Tore: 47. Jeton Seferi 1:0. 58. Reto Rieser 1:1. 70. Jeton Seferi 2:1. – Wattwil Bunt 1929: Mattia Rossi, Christoph Schneider, Maximilien Schönenberger, Roger Kuhn, Haxhi Shala, Yannic Porchet, Marco Osterwalder, Marvin Romer, Jeton Seferi, Timo Baumgartner, Sasha Fernandez. – Tobel-Affeltrangen 1: Luca Barberi, Timo Wagner, Dario Loser, Patrik Keiser, Reto Rieser, Aleksandar lapcevic, Valerio Castellana, Jan Eisenring, Sascha Manz, Levin Rogg, Dylan Obermayer. – Verwarnungen: 41. Jan Eisenring, 49. Patrik Keiser, 62. Noah Wider, 67. Nderim Misimi, 80. Jeton Seferi.

Datenstand: 07.11.2022 00:37 Uhr.

