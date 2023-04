2. Liga, Gruppe 2 Wattwil Bunt 1929 bezwingt Calcio – Siegtreffer durch Christoph Schneider Wattwil Bunt 1929 behielt im Spiel gegen Calcio am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Christoph Schneider in der 74. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Calcio erhielten Ermir Selmani (35.) und Waldemar Schattner (50.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wattwil Bunt 1929, Romario Mladenovic (88.) kassierte sie.

Wattwil Bunt 1929 rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 4. Wattwil Bunt 1929 hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wattwil Bunt 1929 tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Arbon 05 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Mit der Niederlage rückt Calcio in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 19 Punkten neu Platz 5. Calcio hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt. Calcio verlor zudem erstmals zuhause.

Für Calcio geht es zuhause gegen SC Bronschhofen 1 (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 16. April statt (14.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Wattwil Bunt 1929 1 - AS Calcio Kreuzlingen 1 1:0 (0:0) - Grüenau, Wattwil – Tor: 74. Christoph Schneider 1:0. – Wattwil Bunt 1929: Giuliano Cucinelli, Romario Mladenovic, Marco Osterwalder, Christoph Schneider, Haxhi Shala, Maximilien Schönenberger, Marvin Romer, Jeton Seferi, Gabriel Simonovic, Sasha Fernandez, Timo Baumgartner. – Calcio: Bruno Donnici, Blerand Mustafi, Armin Zulic, Waldemar Schattner, Jardel Semeraro Branco, Aziz Afkir, Bleron Arifi, Alajdin Pajaziti, Elvir Islami, Elmedin Pajaziti, Ermir Selmani. – Verwarnungen: 35. Ermir Selmani, 50. Waldemar Schattner, 88. Romario Mladenovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 01:45 Uhr.