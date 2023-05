3. Liga, Gruppe 4 Wängi und Münchwilen teilen sich Punkte Wängi und Münchwilen spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Zweimal legte Wängi vor, zweimal glich Münchwilen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Den Auftakt machte Gianluca Tedesco, der in der 2. Minute für Wängi zum 1:0 traf. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Nur neun Minuten später traf Marco Caetano Falcao für Münchwilen zum 1:1-Ausgleich. Das Tor von Raffael Widmer in der 46. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Wängi. Florentin Marku glich in der 74. Minute für Münchwilen aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Münchwilen für Ilario Romagnolo (27.), Patryk Pioter Walos (78.) und Gentrim Bytyqi (81.). Wängi blieb ohne Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Wängi: 32 Punkte bedeuten Rang 5. Wängi hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Wängi spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Münsterlingen 1 (Platz 7). Die Partie findet am 30. Mai statt (20.15 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Für Münchwilen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 10. Münchwilen hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchwilen in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Aadorf 1 (Platz 9) zu tun. Das Spiel findet am 27. Mai statt (18.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Telegramm: FC Wängi 1 - FC Münchwilen 1 2:2 (1:1) - Grosswies, Wängi – Tore: 2. Gianluca Tedesco 1:0. 11. Marco Caetano Falcao 1:1. 46. Raffael Widmer 2:1. 74. Florentin Marku 2:2. – Waengi: Sandro Keller, Dominic Holenstein, Stefan Sandmeier, Bobby Rast, Pascal Holenstein, Dario Bommer, Oliver Burgermeister, Gianluca Tedesco, Raffael Widmer, Björn Queetz, Simon Böhi. – Münchwilen: Michele Rocco, Bekim Panik, Gentrim Bytyqi, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Lucian Nicola, Patryk Pioter Walos, Michael Künzler, Marco Caetano Falcao, Florentin Marku, Ilario Romagnolo, Aaron Eberli. – Verwarnungen: 27. Ilario Romagnolo, 78. Patryk Pioter Walos, 81. Gentrim Bytyqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.05.2023 04:22 Uhr.