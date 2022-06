3. Liga, Gruppe 4 Wängi setzt Siegesserie auch gegen Wil fort – Simon Böhi entscheidet Spiel Wängi reiht Sieg an Sieg: Gegen Wil hat das Team am Donnerstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2

Die Entscheidung fiel in der 74. Minute, als Simon Böhi den Treffer zum 3:2 für Wängi erzielte.

Den ersten Treffer der Partie hatte Amar Skenderovic in der 12. Minute für Wil geschossen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 39, als Bobby Rast für Wängi erfolgreich war. Das Tor von Yanick Lanker in der 55. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Wängi. Raoul Matteo Memoli glich in der 70. Minute für Wil aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wil erhielten Livio De Giosa (85.) und Osman Celenk (91.) eine gelbe Karte. Wängi behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Wängi hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 48 Tore in 20 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.4 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Wängi unverändert. Das Team liegt mit 35 Punkten auf Rang 3. Wängi hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wängi in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Tobel-Affeltrangen 1946 1. Diese Begegnung findet am Montag (6. Juni) statt (16.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Wil verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Wil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Wil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Tägerwilen 1. Das Spiel findet am Montag (6. Juni) statt (16.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Telegramm: FC Wil 1900 1 - FC Wängi 1 2:3 (1:1) - Bergholz, Wil – Tore: 12. Amar Skenderovic 1:0. 39. Bobby Rast 1:1. 55. Yanick Lanker 1:2. 70. Raoul Matteo Memoli 2:2. 74. Simon Böhi 2:3. – Wil: Patrick Fink, Dennis Räss, Agron Vokraj, Livio De Giosa, Rubinson Kenady, Jeton Rapuca, Florin Schälchli, Raoul Matteo Memoli, Amar Skenderovic, Loris Nardo, Petrit Thaqi. – Waengi: Thierry Rusch, Bobby Rast, Fabian Widmer, Stefan Sandmeier, Dominic Holenstein, Oliver Burgermeister, Pascal Holenstein, Raffael Widmer, Yanick Lanker, Robin Rauber, Cristian De Rosa. – Verwarnungen: 85. Livio De Giosa, 91. Osman Celenk.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

