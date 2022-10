3. Liga, Gruppe 4 Wängi gewinnt deutlich gegen Dussnang – Dussnang verliert nach drei Siegen Wängi behielt im Spiel gegen Dussnang am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:1.

Schon früh setzte Wängi dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 2. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Wängi noch auf 5:1.

Dussnang war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 23. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Torschützen für Wängi waren: Samuel Keiser (2 Treffer), Björn Queetz (2 Treffer) und Dominic Holenstein (1 Treffer). Einziger Torschütze für Dussnang war: Nico Bucher (1 Treffer).

Im Spiel gab es total acht Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Wängi. Dussnang kassierte vier gelbe Karten.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Wängi: Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 18 Tore erzielte.

Wängi machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 3. Für Wängi ist es der zweite Sieg in Serie. Wängi konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Wängi spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Sirnach 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Nach der Niederlage büsst Dussnang drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 5. Dussnang hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Dussnang tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Münsterlingen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Telegramm: FC Wängi 1 - FC Dussnang 1 5:1 (4:1) - Grosswies, Wängi – Tore: 2. Björn Queetz 1:0. 13. Dominic Holenstein 2:0. 20. Samuel Keiser 3:0. 23. Nico Bucher 3:1. 41. Björn Queetz 4:1. 81. Samuel Keiser 5:1. – Waengi: Sandro Keller, Brian Rast, Stefan Sandmeier, Bobby Rast, Pascal Holenstein, Massimo Tedesco, Yanick Lanker, Samuel Keiser, Dominic Holenstein, Gianluca Tedesco, Björn Queetz. – Dussnang: Mike Stucki, Marco Frick, Robin Früh, Claude Steinmann, Tobias Schnell, Valentin Traxler, Luca Greuter, Fabian Huldi, Patrik Beerli, Nico Bucher, Lars Stauffacher. – Verwarnungen: 21. Nico Bucher, 32. Lars Stauffacher, 40. Robin Früh, 50. Claude Steinmann, 67. Pascal Holenstein, 70. Dominic Holenstein, 88. Sandro Keller, 91. Gianluca Tedesco.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Datenstand: 02.10.2022 19:07 Uhr.

