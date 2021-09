3. Liga, Gruppe 4 Wängi bezwingt Frauenfeld – Gianluca Tedesco als Matchwinner Wängi gewinnt am Samstag zuhause gegen Frauenfeld 3:2.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 76. Minute, als Gianluca Tedesco den Treffer zum 3:2 für Wängi erzielte.

In der 6. Minute hatte Michael Schneider zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 28. Minute, als Boris Dancic für Frauenfeld traf. Boris Dancic war auch gleich für die 2:1-Führung (33. Minute) für Frauenfeld verantwortlich. Der Ausgleich für Wängi fiel in der 60. Minute (Björn Queetz).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Wängi für Cristian De Rosa (52.), Oliver Burgermeister (67.) und Gianluca Tedesco (90.). Gelbe Karten gab es bei Frauenfeld für Denis Lopes Gomes (37.), Domenico Maiorano (81.) und Samuel Beliansky (84.).

In der Tabelle verbessert sich Wängi von Rang 4 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Wängi hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Wängi wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Tägerwilen 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (18.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Frauenfeld rutscht in der Tabelle von Rang 6 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Frauenfeld hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Frauenfeld in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Tobel-Affeltrangen 1946 1. Diese Begegnung findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Wängi 1 - FC Frauenfeld 2 3:2 (1:2) - Grosswies, Wängi – Tore: 6. Michael Schneider 1:0. 28. Boris Dancic 1:1. 33. Boris Dancic 1:2. 60. Björn Queetz 2:2. 76. Gianluca Tedesco 3:2. – Waengi: Raphael Blöchlinger, Sascha Widmer, Bobby Rast, Manuel Germann, Dominic Holenstein, Oliver Burgermeister, Samuel Keiser, Gianluca Tedesco, Yanick Lanker, Michael Schneider, Cristian De Rosa. – Frauenfeld: Alessio Russo, Janis Albert, Nico Brechbühl, Gianluca Acciarito, Fabio Mantineo, Joel Lüthy, Mischa Murpf, Domenico Maiorano, Denis Lopes Gomes, Djenis Mazlami, Boris Dancic. – Verwarnungen: 37. Denis Lopes Gomes, 52. Cristian De Rosa, 67. Oliver Burgermeister, 81. Domenico Maiorano, 84. Samuel Beliansky, 90. Gianluca Tedesco.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: SC Aadorf 1 - FC Romanshorn 2 2:1, FC Wängi 1 - FC Frauenfeld 2 3:2, FC Wil 1900 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 0:4

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 3 Spiele/9 Punkte (10:2). 2. SC Aadorf 1 3/9 (8:3), 3. FC Wängi 1 3/7 (4:2), 4. FC Tägerwilen 1 2/6 (7:2), 5. FC Münsterlingen 1 3/4 (8:6), 6. FC Dussnang 1 2/3 (2:1), 7. FC Frauenfeld 2 3/3 (6:5), 8. FC Kreuzlingen 2 3/3 (4:9), 9. FC Wil 1900 1 3/1 (3:11), 10. FC Romanshorn 2 3/1 (1:3), 11. FC Münchwilen 1 2/0 (2:6), 12. FC Neukirch-Egnach 1 2/0 (3:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 06:50 Uhr.