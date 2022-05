3. Liga, Gruppe 4 Wängi bezwingt auswärts Münchwilen Wängi gewinnt am Dienstag auswärts gegen Münchwilen 2:0.

(chm)

Nach 59 torlosen Minuten eröffnete Oliver Burgermeister das Skore für Wängi. Münchwilen schaffte es nicht, den Rückstand aufzuholen. Im Gegenteil: Massimo Tedesco erhöhte in der 76. Minute sogar noch auf 2:0. Es war das Schlussresultat.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Wängi, nämlich für Bobby Rast (84.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Münchwilen, Igor Vukosavljevic (6.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Wängi zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.6 (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Wängi um einen Platz nach vorne. 29 Punkte bedeuten Rang 3. Wängi hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Wängi daheim mit FC Münsterlingen 1 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Sonntag (22. Mai) statt (14.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Für Münchwilen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 7. Münchwilen hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Münchwilen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Tägerwilen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am Sonntag (22. Mai) statt (11.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Telegramm: FC Münchwilen 1 - FC Wängi 1 0:2 (0:0) - Waldegg, Münchwilen – Tore: 60. Oliver Burgermeister 0:1. 76. Massimo Tedesco 0:2. – Münchwilen: Gianni Andriulli, Tiago Alves Rodrigues, Philipp Joller, Sinisa Tosic, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Jose Manuel Burgos Bennett, Igor Vukosavljevic, Simon Joller, Giuliano Rocco, Patryk Pioter Walos, Lucian Nicola. – Waengi: Roman Meiler, Bobby Rast, Fabian Widmer, Matthias Tuchschmid, Gianluca Tedesco, Massimo Tedesco, Oliver Burgermeister, Simon Böhi, Samuel Keiser, Björn Queetz, Cristian De Rosa. – Verwarnungen: 6. Igor Vukosavljevic, 84. Bobby Rast.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

