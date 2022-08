4. Liga, Gruppe 6 Wängi bezwingt auswärts Eschlikon Das 2:0 auswärts gegen Eschlikon ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Wängi.

(chm)

Wängi entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Zunächst war Manuel Bertogg in der 63. Minute erfolgreich, dann traf Dario Meili neun Minuten später zum 2:0.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Wängi sah Samuel Roth (50.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Dario Meili (18.), Manuel Bertogg (27.) und Joel Widmer (67.). Bei Eschlikon gab es sechs gelbe Karten.

In der Tabelle steht Wängi nach dem zweiten Spiel auf Rang 1. Als nächstes tritt Wängi auf fremdem Terrain gegen das zweitplatzierte Team FC Weinfelden-Bürglen 1a zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (17.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

In der Tabelle steht Eschlikon nach dem zweiten Spiel auf Rang 10. Mit dem viertplatzierten FC Pfyn 1 kriegt es Eschlikon als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Obere Wiide, Pfyn).

Telegramm: FC Eschlikon 1 - FC Wängi 2 0:2 (0:0) - Herdern, Eschlikon – Tore: 63. Manuel Bertogg 0:1. 72. Dario Meili 0:2. – Eschlikon: Nicolas Peter, Rouven Kroh, Andreas Baumberger, Flurin Nigg, Ruven Müller, Ramon Müller, Bode Obwegeser, Pascal Schneider, Moritz Bosshart, Renito Müller, Julian Sigrist. – Waengi: Raphael Blöchlinger, Samuel Roth, Janik Oertle, Manuel Bertogg, Michael Gemperle, Dario Meili, Cedric Mischler, Joel Widmer, Roman Thalmann, Lucas Roggensinger, Yannick Hugentobler. – Verwarnungen: 18. Dario Meili, 27. Manuel Bertogg, 29. Renito Müller, 34. Ramon Müller, 61. Moritz Bosshart, 67. Joel Widmer, 68. Rouven Kroh, 72. Ruven Müller, 77. Julian Sigrist – Ausschluss: 50. Samuel Roth.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

