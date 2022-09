3. Liga, Gruppe 4 Wängi bezwingt auswärts Aadorf – Später Siegtreffer Wängi gewinnt am Donnerstag auswärts gegen Aadorf 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Wängi gelang Samuel Keiser in der 82. Minute. In der 4. Minute hatte Gianluca Tedesco Wängi in Führung gebracht. Der Ausgleich für Aadorf fiel in der 34. Minute durch Joel Lüthy.

Bei Aadorf sah Mirco Meier (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Pascal Frei (47.) und Mirco Meier (77.). Eine Verwarnung gab es für Wängi, nämlich für Oliver Burgermeister (67.).

Wängi verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Wängi folgt nach einer Niederlage und einem Unentschieden.

Wängi tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Bütschwil 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

In der Tabelle verliert Aadorf Plätze und zwar von Rang 7 auf 10. Das Team hat einen Punkt. Für Aadorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Aadorf tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Münsterlingen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 8. September statt (20.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Telegramm: SC Aadorf 1 - FC Wängi 1 1:2 (1:1) - Unterwiesen, Aadorf – Tore: 4. Gianluca Tedesco 0:1. 34. Joel Lüthy (Penalty) 1:1.82. Samuel Keiser (Penalty) 1:2. – Aadorf: Federico Ognissanti, Tobias Fischbacher, Yanik Düring, Thomas Rhyner, Joel Braun, Michel Trigo, Josua Bühler, Joel Lüthy, Elias Moser, Mirco Meier, Pascal Frei. – Waengi: Sandro Keller, Fabian Widmer, Stefan Sandmeier, Brian Rast, Simon Böhi, Pascal Holenstein, Oliver Burgermeister, Samuel Keiser, Dominic Holenstein, Gianluca Tedesco, Cristian De Rosa. – Verwarnungen: 47. Pascal Frei, 67. Oliver Burgermeister, 77. Mirco Meier – Ausschluss: 92. Mirco Meier.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.09.2022 10:25 Uhr.

