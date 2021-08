2. Liga, Gruppe 1 Vaduz und Dardania SG spielen unentschieden im ersten Spiel Vaduz und Dardania SG teilen sich die Punkte zum Saisonauftakt. Das Spiel geht 1:1 aus.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Vaduz die Führung. Torschütze in der 6. Minute war Niklas Beck. Den Ausgleich erzielte Diego Cassani in der 27. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Vaduz sah Nebojsa Spasojevic (88.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Adrian Hoti (17.) und Nebojsa Spasojevic (48.). Bei Dardania SG erhielten Gentian Himaj (34.), Baskim Redzepi (83.) und Mentor Gashi (89.) eine gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Vaduz auf dem sechsten Rang. Vaduz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Ruggell 1. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Dardania SG liegt nach Spiel 1 auf Rang 7. Dardania SG trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FC Ems 1. Die Partie findet am 29. August statt (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Vaduz 2 - KF Dardania St. Gallen 1 1:1 (1:1) - Stadion Rheinpark, Vaduz – Tore: 6. Niklas Beck 1:0. 27. Diego Cassani 1:1. – Vaduz: Gabriel Foser, Nebojsa Spasojevic, Mathumithan Vasanthan, Philipp Oberer, Albin Behluli, Endrit Leka, Niklas Beck, Andrin Netzer, Noah Kling, Adrian Hoti, Ferhat Saglam. – Dardania SG: Pascal Albrecht, Simone Salvatore, Gentian Himaj, Kushtrim Berisha, Fisnik Sinani, Brando Briner, Mentor Gashi, Jetmir Beqiraj, Latif Canoski, Diego Cassani, Baskim Redzepi. – Verwarnungen: 17. Adrian Hoti, 34. Gentian Himaj, 48. Nebojsa Spasojevic, 83. Baskim Redzepi, 89. Mentor Gashi – Ausschluss: 88. Nebojsa Spasojevic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Vaduz 2 - KF Dardania St. Gallen 1 1:1, FC Ems 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 3:0, FC Ruggell 1 - FC St. Margrethen 1 1:2

Tabelle: 1. FC Mels 1 1 Spiel/3 Punkte (6:0). 2. FC Ems 1 1/3 (3:0), 3. FC St. Margrethen 1 1/3 (2:1), 4. FC Herisau 1 1/1 (2:2), 5. US Schluein Ilanz 1 1/1 (2:2), 6. FC Vaduz 2 1/1 (1:1), 7. KF Dardania St. Gallen 1 1/1 (1:1), 8. FC Montlingen 1 1/1 (0:0), 9. FC Au-Berneck 05 1 1/1 (0:0), 10. FC Ruggell 1 1/0 (1:2), 11. FC Abtwil-Engelburg 1 1/0 (0:3), 12. FC Winkeln SG 1 1/0 (0:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 00:07 Uhr.