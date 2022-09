2. Liga, Gruppe 1 Vaduz sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Abtwil 2:2 lautet das Resultat zwischen Vaduz und Abtwil. Die Teams teilen sich die Punkte.

Trotz einer 77 Minuten andauernden Führung ging Abtwil lediglich mit einem einzigen Punkt aus dem Spiel.

Den Auftakt machte Jan Ledergerber, der in der 9. Minute für Abtwil zum 1:0 traf. Reto Nef sorgte in der 60. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Abtwil. Per Penalty traf Niklas Beck in der 74. Minute für Vaduz zum Anschlusstreffer (1:.) in der 86. Minute fiel der 2:2-Ausgleich für Vaduz. Wie schon beim Anschlusstreffer war wiederum Niklas Beck der Torschütze. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Abtwil kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Vaduz für Niklas Beck (71.) und Johannes Schädler (82.).

In seiner Gruppe hat Vaduz den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 8 Tore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 2 Toren pro Match.

Vaduz steht in der Tabelle neu auf Rang 3 (zuvor: 2). Das Team hat sieben Punkte. Vaduz hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Vaduz auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC St. Margrethen 1. Die Partie findet am 17. September statt (16.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Abtwil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 4. Das Team hat sieben Punkte. Abtwil hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Abtwil geht es zuhause gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Vaduz 2 - FC Abtwil-Engelburg 1 2:2 (0:1) - Stadion Rheinpark, Vaduz – Tore: 9. Jan Ledergerber 0:1. 60. Reto Nef 0:2. 74. Niklas Beck (Penalty) 1:2.86. Niklas Beck (Penalty) 2:2. – Vaduz: Gabriel Foser, Alex Ybrah, Niklas Beck, Jascha Müller, Justin Seifert, Andrin Netzer, Amel Limani, Jonas Hilti, Simon Lüchinger, Endrit Leka, Ardit Destani. – Abtwil: Jonas Börsch, Sven Messmer, Silvan Spescha, Reto Nef, Glen Forster, Temesgen Sabit, Stanko Culanic, Nico Isler, Sandro Klarer, Jan Ledergerber, Luca Menet. – Verwarnungen: 44. Nico Isler, 59. Sven Messmer, 66. Alessandro Cardon, 71. Niklas Beck, 82. Johannes Schädler, 86. Glen Forster, 90. Sandro Klarer.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

