2. Liga, Gruppe 1 Vaduz setzt Siegesserie auch gegen Winkeln fort Vaduz setzt seine Siegesserie auch gegen Winkeln fort. Das 2:0 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Ismael Adejumo Jimoh brachte Vaduz 1:0 in Führung (41. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 58. Minute, als Endrit Leka für Vaduz auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Winkeln erhielten Alfa Manuel Djana Casado (40.) und Noah Eberle (69.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Vaduz, Adrian Hoti (78.) kassierte sie.

Vaduz schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 51 Tore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match.

Die Tabellensituation bleibt für Vaduz unverändert. Mit 36 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Vaduz ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Vaduz daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Montlingen 1. Das Spiel findet am Sonntag (22. Mai) statt (14.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Für Winkeln hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 8. Winkeln hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Winkeln geht es auswärts gegen FC Ems 1 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (22. Mai) (15.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Winkeln SG 1 - FC Vaduz 2 0:2 (0:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 41. Ismael Adejumo Jimoh 0:1. 58. Endrit Leka 0:2. – Winkeln: Marcel Wehinger, Lars Hörler, Marc Hörler, Patrik Broger, Niclas Haas, Alfa Manuel Djana Casado, Fabian Steinemann, Marc Grünenfelder, Noah Eberle, Luca Rölli, N Falie Badara Mansaray. – Vaduz: Gabriel Foser, Azan Rahimi, Jonas Hilti, Nebojsa Spasojevic, Justin Seifert, Andrin Netzer, Florian Bekteshi, Noah Kling, Niklas Beck, Endrit Leka, Ismael Adejumo Jimoh. – Verwarnungen: 40. Alfa Manuel Djana Casado, 69. Noah Eberle, 78. Adrian Hoti.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.05.2022 13:10 Uhr.