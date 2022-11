2. Liga, Gruppe 1 Vaduz lässt sich von Uzwil kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 10) ist Vaduz am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Uzwil gerecht geworden und hat zuhause 3:1 gewonnen.

Das erste Tor der Partie erzielte Irves Kucani für Uzwil. In der 32. Minute traf er zum 1:0. Zum Ausgleich für Vaduz traf Niklas Beck in der 43. Minute. Niklas Beck war es auch, der in der 73. Minute die 2:1-Führung für Vaduz herstellte. Das letzte Tor der Partie fiel in der 90. Minute, als Ardit Destani die Führung für Vaduz auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Uzwil erhielten Darko Boskovic (68.) und Velin Petrov (78.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Vaduz, Simeon Weber (66.) kassierte sie.

Die Offensive von Vaduz hat bislang häufig überzeugt: In elf Spielen hat sie total 29 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Vaduz rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Nach elf Spielen hat das Team 25 Punkte. Es macht einen Platz gut. Vaduz hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Vaduz geht es in einem Heimspiel gegen FC Montlingen 1 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 26. März statt ( Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Für Uzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 10. Uzwil hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Uzwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 7). Das Spiel findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC Vaduz 2 - FC Uzwil 2 3:1 (1:1) - Stadion Rheinpark, Vaduz – Tore: 32. Irves Kucani 0:1. 43. Niklas Beck 1:1. 73. Niklas Beck 2:1. 90. Ardit Destani 3:1. – Vaduz: Tim Tiado Öhri, Nebojsa Spasojevic, Alex Ybrah, Jonas Hilti, Justin Seifert, Niklas Beck, Andrin Netzer, Simon Lüchinger, Sandro Wieser, Endrit Leka, Simeon Weber. – Uzwil: Joshua Müller, Nebil Mohammed Ebrahim, Velin Petrov, Andreas Böfer, Nemanja Boskovic, Aleksander Bojic, Mirko Milic, Darko Boskovic, Dejan Misic, Irves Kucani, Michael Hürlimann. – Verwarnungen: 66. Simeon Weber, 68. Darko Boskovic, 78. Velin Petrov.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

