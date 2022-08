2. Liga, Gruppe 1 Vaduz holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Altstätten – Siegtreffer in allerletzter Minute Vaduz hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Altstätten setzt es zuhause ein 2:1 ab.

Vaduz geriet zunächst in Rückstand, als Neil Eugster in der 33. Minute die zwischenzeitliche Führung für Altstätten gelang. In der 46. Minute glich Vaduz jedoch aus und ging in der 90. Minute in Führung. Torschützen waren Endrit Leka und Simeon Weber.

Altstätten kassierte vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Vaduz, Niklas Beck (28.) kassierte sie.

Vaduz reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Für Vaduz geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Winkeln SG 1 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Altstätten liegt nach Spiel 2 auf Rang 8. Altstätten spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 5). Das Spiel findet am 4. September statt (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Telegramm: FC Vaduz 2 - FC Altstätten 1 2:1 (1:1) - Stadion Rheinpark, Vaduz – Tore: 33. Neil Eugster 0:1. 46. Endrit Leka 1:1. 90. Simeon Weber 2:1. – Vaduz: Tim Tiado Öhri, Nebojsa Spasojevic, Niklas Beck, Jascha Müller, Justin Seifert, Andrin Netzer, Noah Kling, Jonas Hilti, Azan Rahimi, Endrit Leka, Eduard Staub. – Altstätten: Mirel Eugster, Noah Zünd, Simon Eugster, Baris Civez, Sandro Hutter, Neil Eugster, Manuel Stüdli, Patrick Babic, Tobia Walt, Adis Hujdur, Sahin Irisme. – Verwarnungen: 28. Niklas Beck, 65. Sahin Irisme, 68. Adrian Brunner, 69. Simon Eugster, 78. Loris Liiro Peluso.

