2. Liga, Gruppe 1 Vaduz gewinnt klar gegen Mels – Siegesserie von Mels gebrochen Vaduz behielt im Spiel gegen Mels am

Mittwoch

zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Vaduz: Ferhat Saglam brachte seine Mannschaft in der 2. Minute 1:0 in Führung. Wiederum Ferhat Saglam erhöhte in der 35. Minute auf 2:0 für Vaduz. Vaduz erhöhte in der 51. Minute seine Führung durch Nebojsa Spasojevic weiter auf 3:0.

Manuel Willi verkürzte in der 63. Minute den Rückstand von Mels auf 1:3. Der Treffer fiel mittels Penalty. David Weber schoss das 4:1 (88. Minute) für Vaduz und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Mels kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Vaduz für Ferhat Saglam (60.) und Nebojsa Spasojevic (86.).

In seiner Gruppe hat Vaduz den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 49 Tore in 18 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Mels nicht so viele Tore wie gegen Vaduz. Die total 25 Gegentore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 2).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Vaduz. Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Vaduz ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Vaduz geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Winkeln SG 1 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 18. Mai (20.15 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Trotz der Niederlage bleibt Mels auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 39 Punkte auf dem Konto. Nach fünf Siegen in Serie verliert Mels erstmals wieder.

Für Mels geht es in einem Heimspiel gegen FC Abtwil-Engelburg 1 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (15. Mai) statt (14.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Telegramm: FC Vaduz 2 - FC Mels 1 4:1 (2:0) - Stadion Rheinpark, Vaduz – Tore: 2. Ferhat Saglam 1:0. 35. Ferhat Saglam 2:0. 51. Nebojsa Spasojevic 3:0. 63. Manuel Willi (Penalty) 3:1.88. David Weber 4:1. – Vaduz: Gabriel Foser, Azan Rahimi, Jonas Hilti, Giosue Capozzi, Justin Seifert, Nebojsa Spasojevic, Florian Bekteshi, Noah Kling, Niklas Beck, Ferhat Saglam, Adrian Hoti. – Mels: Niklas Jäger, Pierin Gantenbein, Michael Tscherfinger, Ramon Gartmann, Samuel Prisset, Manuel Kalberer, Angelo Willi, Marco Wildhaber, Luca Bleisch, Marco Kohler, Jindrich Stehlik. – Verwarnungen: 55. Jindrich Stehlik, 60. Ferhat Saglam, 78. Luka Krbanjevic, 86. Nebojsa Spasojevic, 90. Pablo Müller, 90. Angelo Willi.

