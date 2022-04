2. Liga, Gruppe 1 Vaduz gewinnt deutlich gegen Ruggell Sieg für Vaduz: Gegen Ruggell gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:0.

Vaduz ging in der 36. Minute 1:0 in Führung, als Marius Hasler ins eigene Tor traf. Vaduz baute die Führung in der 43. Minute (Simon Lüchinger) weiter aus (2:0). Vaduz erhöhte in der 53. Minute seine Führung durch Ardit Destani weiter auf 3:0. Sascha Djokic schoss das 4:0 (81. Minute) für Vaduz und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Ruggell erhielten Ridvan Kardesoglu (56.), Lukas Büchel (60.) und Albin Rashiti (83.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Vaduz erhielt: Nebojsa Spasojevic (75.)

In seiner Gruppe hat Vaduz den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 40 Tore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match.

Vaduz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 2. Vaduz hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Vaduz auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC St. Margrethen 1. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (16.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Für Ruggell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 6. Ruggell hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Ruggell spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Ems 1 (Platz 10). Das Spiel findet am 24. April statt (16.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: FC Vaduz 2 - FC Ruggell 1 4:0 (2:0) - Stadion Rheinpark, Vaduz – Tore: 36. Eigentor (Marius Hasler) 1:0.43. Simon Lüchinger 2:0. 53. Ardit Destani 3:0. 81. Sascha Djokic 4:0. – Vaduz: Tim Tiado Öhri, Nebojsa Spasojevic, Jonas Hilti, Philipp Oberer, Gianni Antoniazzi, David Tschupp, Niklas Beck, Simon Lüchinger, Yago Gomes Do Nascimento, Sascha Djokic, Ardit Destani. – Ruggell: Matthias Haselwanter, Marius Hasler, Lukas Büchel, Elias Quaderer, Fabian Ducak, Colin Haas, Nicola Kollmann, Philipp Ospelt, Tim Patrik Schreiber, Constantin Marxer, Ridvan Kardesoglu. – Verwarnungen: 56. Ridvan Kardesoglu, 60. Lukas Büchel, 75. Nebojsa Spasojevic, 83. Albin Rashiti.

