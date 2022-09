4. Liga, Gruppe 7 Uzwil verliert gegen Seriensieger Ebnat-Kappel Ebnat-Kappel reiht Sieg an Sieg: Gegen Uzwil hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

In der 18. Minute war es an Robin Keller, Ebnat-Kappel 1:0 in Führung zu bringen. Ebnat-Kappel baute die Führung in der 71. Minute (Stefan Hinterberger) weiter aus (2:0). Marco Giger schoss das 3:0 (80. Minute) für Ebnat-Kappel und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ebnat-Kappel, Lars Götte (65.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Uzwil, nämlich für Selim Akyildiz (80.).

Dass Ebnat-Kappel viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen fünf Spielen hat Ebnat-Kappel durchschnittlich 3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Ebnat-Kappel verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach fünf Spielen 15 Punkte auf dem Konto. Ebnat-Kappel hat bisher immer gewonnen, nämlich fünfmal.

Als nächstes trifft Ebnat-Kappel zuhause mit FC Zuzwil 2 (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Durch die Niederlage wird Uzwil ans Tabellenende durchgereicht. Nach fünf Spielen hat das Team drei Punkte. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Für Uzwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Bazenheid 2 kriegt es Uzwil als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Uzwil 3 - FC Ebnat-Kappel 1 0:3 (0:1) - Rüti, Henau – Tore: 18. Robin Keller 0:1. 71. Stefan Hinterberger 0:2. 80. Marco Giger 0:3. – Uzwil: Morgan Stäheli, Patrick Engler, Fabio Brühwiler, Darko Ristic, Lion Cerny, Fredrick Kaziga, Patrik Niedermann, Thomas Eisenlohr, Servet Dauti, Xhevat Hasallari, Marius Bachofner. – Ebnatkappel: Mario Rohner, Simon Götte, Stefan Hinterberger, Gökhan Arslan, Stefano Grisendi, Lukas Romer, Robin Keller, Marlon Figaro, Marco Giger, Lars Götte, Raffael Büsser. – Verwarnungen: 65. Lars Götte, 80. Selim Akyildiz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 09:10 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.