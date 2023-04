2. Liga, Gruppe 1 Uzwil sorgt bei Ems für Überraschung – Entscheidung in der Schlussminute Uzwil hat am Samstag gegen Ems die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das drittklassierte Team 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Uzwil gelang Dusan Vasic in der 93. Minute. In der 21. Minute hatte Nemanja Boskovic Uzwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Ems fiel in der 66. Minute durch Janique Gringer.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Uzwil kassierte fünf gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ems, Agon Topalli (92.) kassierte sie.

Uzwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 9. Uzwil hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Uzwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Flawil 1 (Platz 7). Die Partie findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Nach der Niederlage büsst Ems zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 5. Ems hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Ems spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Montlingen 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 16. April statt (15.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Ems 1 2:1 (1:0) - Rüti, Henau – Tore: 21. Nemanja Boskovic 1:0. 66. Janique Gringer (Penalty) 1:1.93. Dusan Vasic 2:1. – Uzwil: Joshua Müller, Nemanja Boskovic, Andreas Böfer, Dejan Misic, Kostadin Mitrov, Aleksander Bojic, Robert Kocev, Darko Boskovic, Nino Cabernard, Irves Kucani, Michael Hürlimann. – Ems: Balazs Egyed, Remo Zanolari, Mahir Beso, Enes Salihagic, Karthik Koneswarasingam, Albin Rashiti, Janique Gringer, Andri Hunger, Pierin Frizzoni, Samir Limani, Marius Spiller. – Verwarnungen: 36. Darko Boskovic, 64. Joshua Müller, 64. Dejan Misic, 82. Vlado Danilov, 92. Agon Topalli, 93. Dusan Vasic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.04.2023 23:41 Uhr.