4. Liga, Gruppe 7 Uzwil setzt Siegesserie auch gegen Henau fort Uzwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Henau hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:0

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 10. Minute war es an Stefan Ristic, Uzwil 1:0 in Führung zu bringen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Enes Ismaili in der 41. Minute. Er traf zum 2:0 für Uzwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Uzwil, Fabio Brühwiler (90.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Henau, Samir Aljimi (89.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Uzwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.2 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Uzwil nicht verändert. 29 Punkte bedeuten Rang 4. Uzwil hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Uzwil tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Wil 1900 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Für Henau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 5. Henau hat bisher achtmal gewonnen und neunmal verloren.

Für Henau geht es auf fremdem Terrain gegen FC Niederstetten 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Rehwiese, Niederstetten).

Telegramm: FC Henau 2 - FC Uzwil 3 0:2 (0:2) - Rüti, Henau – Tore: 10. Stefan Ristic 0:1. 41. Enes Ismaili 0:2. – Henau: Emanuel Wirth, Patrik Gämperli, Remo Börsig, Samir Aljimi, Sandro Eisenring, Mathias Specker, Philipp Gämperli, Marino Fasoli, Roman Vetsch, Raphael Maurer, Marco Bruggmann. – Uzwil: Manuel Cozzio, Stefan Ristic, Fabio Brühwiler, Darko Ristic, Patrik Niedermann, Janic Jöhl, Thomas Eisenlohr, Lion Cerny, Selim Akyildiz, Xhevat Hasallari, Enes Ismaili. – Verwarnungen: 89. Samir Aljimi, 90. Fabio Brühwiler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

