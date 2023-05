4. Liga, Gruppe 7 Uzwil mit drei Punkten auswärts gegen Flawil Sieg für Uzwil: Gegen Flawil gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2.

Uzwil ging in der 21. Minute 1:0 in Führung, als Nino Frei ins eigene Tor traf. In der 30. Minute baute Enes Ismaili den Vorsprung für Uzwil auf zwei Tore aus (2:0). Florin Metzger sorgte in der 46. Minute für Flawil für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Janic Jöhl sorgte in der 57. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Uzwil. Denis Zurkic erzielte in der 72. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Flawil. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Uzwil erhielten Thomas Eisenlohr (71.), Melih Götz (76.) und (79.) eine gelbe Karte. Flawil blieb ohne Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.2 Toren pro Spiel ist Uzwil bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Uzwil unverändert. 23 Punkte bedeuten Rang 5. Uzwil hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Uzwil wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Bazenheid 2, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Mittwoch (24. Mai) statt (20.00 Uhr, Ifang, Bazenheid).

Flawil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Flawil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Flawil trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Weinfelden-Bürglen 1b (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 3. Juni statt (19.15 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Telegramm: FC Flawil 2 - FC Uzwil 3 2:3 (1:2) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 21. Eigentor (Nino Frei) 0:1.30. Enes Ismaili 0:2. 46. Florin Metzger 1:2. 57. Janic Jöhl 1:3. 72. Denis Zurkic 2:3. – Flawil: Nino Frei, Dario Zurkic, Armend Demaj, Manuel Lauchenauer, Aram Celik, Iwan Signer, Nicola Graf, Leroy Altenburger, Ricardo Manuel Rodrigues Duarte, Florin Metzger, Edon Demaj. – Uzwil: Morgan Stäheli, Rechter Aussenverteidiger, Rechter Innenverteidiger, Linker Innenverteidiger, Linker Aussenverteidiger, MF-Spieler (Defensiv), Rechter Innen-MF-Spieler, Linker Innen-MF-Spieler, Rechter Aussenläufer, Mittelstürmer, Sturmspitze. – Verwarnungen: 71. Thomas Eisenlohr, 76. Melih Götz, 79. .

