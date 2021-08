2. Liga, Gruppe 2 Uzwil gewinnt zum Auftakt klar gegen Wattwil Bunt 1929 Uzwil bezwingt zum Saisonauftakt Wattwil Bunt 1929 zuhause mit 4:1

(chm)

Das Skore eröffnete Irves Kucani in der 41. Minute. Er traf für Uzwil zum 1:0. Uzwil baute die Führung in der 46. Minute (Kostadin Mitrov) weiter aus (2:0). Uzwil erhöhte in der 64. Minute seine Führung durch Irves Kucani weiter auf 3:0.

Uzwil erhöhte in der 86. Minute seine Führung durch Dejan Misic weiter auf 4:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Nick Romer in der 90. Minute für Wattwil Bunt 1929 auf 1:4.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Uzwil. Bei Wattwil Bunt 1929 erhielten Roger Kuhn (11.), Arton Ibraimi (44.) und Roman Kipfer (92.) eine gelbe Karte.

Uzwil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Für Uzwil geht es auswärts gegen SC Bronschhofen 1 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

In der Tabelle steht Wattwil Bunt 1929 nach dem ersten Spiel auf Rang 11. Für Wattwil Bunt 1929 geht es in einem Heimspiel gegen FC Steinach 1 weiter. Diese Begegnung findet am 29. August statt (14.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Wattwil Bunt 1929 1 4:1 (2:0) - Rüti, Henau – Tore: 41. Irves Kucani 1:0. 46. Kostadin Mitrov 2:0. 64. Irves Kucani 3:0. 86. Dejan Misic 4:0. 90. Nick Romer 4:1. – Uzwil: Joshua Müller, Giuseppe Fonseca, Kostadin Mitrov, Nebil Mohammed Ebrahim, Ramon Imper, Nemanja Nikolic, Velin Petrov, Marko Kartelo, Srdan Radovic, Dejan Misic, Irves Kucani. – Wattwil Bunt 1929: Mattia Rossi, Maximilien Schönenberger, Arton Ibraimi, Joel Pfister, Marvin Romer, Nick Romer, Sasha Fernandez, Timo Baumgartner, Haxhi Shala, Yannic Porchet, Roger Kuhn. – Verwarnungen: 11. Roger Kuhn, 27. Dejan Misic, 29. Irves Kucani, 44. Arton Ibraimi, 56. Ramon Imper, 84. Joshua Müller, 92. Roman Kipfer.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Romanshorn 1 - FC Henau 1 5:0, FC Steinach 1 - FC Sirnach 1 2:2, FC Bischofszell 1 - FC Schmerikon 1 1:2, FC Uzwil 2 - FC Wattwil Bunt 1929 1 4:1

Tabelle: 1. FC Romanshorn 1 1 Spiel/3 Punkte (5:0). 2. FC Uzwil 2 1/3 (4:1), 3. FC Schmerikon 1 1/3 (2:1), 4. FC Steinach 1 1/1 (2:2), 5. FC Sirnach 1 1/1 (2:2), 6. FC Arbon 05 1 0/0 (0:0), 7. SC Bronschhofen 1 0/0 (0:0), 8. FC Rapperswil-Jona 2 0/0 (0:0), 9. FC Linth 04 2 0/0 (0:0), 10. FC Bischofszell 1 1/0 (1:2), 11. FC Wattwil Bunt 1929 1 1/0 (1:4), 12. FC Henau 1 1/0 (0:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 10:12 Uhr.