2. Liga, Gruppe 1 Uzwil gewinnt klar gegen Mels Sieg für Uzwil: Gegen Mels gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:0.

(chm)

Uzwil ging in der 7. Minute 1:0 in Führung, als Luca Di Nita ins eigene Tor traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Uzwil stellte Robert Kocev in Minute 55 her. Uzwil erhöhte in der 78. Minute seine Führung durch Aleksander Bojic weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Yoann Louis Marie in der 88. Minute, als er für Uzwil zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Mels gab es vier gelbe Karten. Bei Uzwil erhielten Darko Boskovic (67.), Aleksander Bojic (82.) und Irves Kucani (90.) eine gelbe Karte.

Dass Uzwil gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 15 Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Uzwil die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Mels ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Uzwil: 17 Punkte bedeuten Rang 9. Uzwil hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Uzwil trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Herisau 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (18.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Mit der Niederlage rückt Mels in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 13 Punkten neu Platz 11. Für Mels war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Mels spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Montlingen 1 (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (16.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Mels 1 4:0 (1:0) - Rüti, Henau – Tore: 7. Eigentor (Luca Di Nita) 1:0.55. Robert Kocev 2:0. 78. Aleksander Bojic 3:0. 88. Yoann Louis Marie 4:0. – Uzwil: Joshua Müller, Nemanja Boskovic, Andreas Böfer, Dejan Misic, Ramon Imper, Marko Kartelo, Robert Kocev, Darko Boskovic, Nino Cabernard, Yanis Uetz, Irves Kucani. – Mels: Claudio Dosch, Robin Marthy, Luca Di Nita, Lauro Gurzeler, Daniel Lipovac, Nicolin Gantenbein, Marco Wildhaber, Manuel Willi, Luca Bleisch, Marco Kohler, Joel Eberle. – Verwarnungen: 46. Manuel Willi, 48. Marco Wildhaber, 63. Luca Di Nita, 67. Darko Boskovic, 82. Aleksander Bojic, 85. Luca Bleisch, 90. Irves Kucani.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 16:15 Uhr.