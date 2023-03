Frauen 2. Liga Uzwil gewinnt klar gegen Ems Uzwil behielt im Spiel gegen Ems am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

(chm)

In der 10. Minute hiess es nach einem Eigentor von Jara Lütscher 1:0 für Uzwil. Clarissa Jung sorgte in der 15. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Uzwil. In der 25. Minute traf Clarissa Jung bereits wieder. Sie erhöhte auf 3:0 für Uzwil.

Uzwil erhöhte in der 52. Minute seine Führung durch Fabienne Gämperle weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Marina Frick, die in der 87. Minute die Führung für Uzwil auf 5:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Uzwil gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen elf Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Uzwil die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Uzwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 4. Uzwil hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Uzwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Romanshorn 1 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Für Ems hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 9. Für Ems war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Ems daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Rapperswil-Jona 2. Das Spiel findet am 2. April statt (15.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Uzwil 1 - FC Ems 1 Grp. 5:0 (3:0) - Rüti, Henau – Tore: 10. Eigentor (Jara Lütscher) 1:0.15. Clarissa Jung 2:0. 25. Clarissa Jung 3:0. 52. Fabienne Gämperle 4:0. 87. Marina Frick 5:0. – Uzwil: Laura Egli, Stefanie Lämmler, Jana Vettiger, Fabienne Gämperle, Jana Fässler, Alissa Lenz, Mirjam Kleger, Sarah Moser, Clarissa Jung, Luana Specchia, Silja Weibel. – Ems: Nicole Gartmann, Laura Hubert, Bianca Flury, Jara Lütscher, Lea Tschalèr, Ursina Moser, Leonore Holstein, Giulia Fasser, Romina Cavegn, Tatjana Darms, Rina Kastrati. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 16:50 Uhr.