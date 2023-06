2. Liga, Gruppe 1 Uzwil bezwingt Vaduz – Entscheidung in der Schlussminute Uzwil gewinnt am Samstag zuhause gegen Vaduz 2:1.

Uzwil geriet zunächst in Rückstand, als Simeon Weber in der 26. Minute die zwischenzeitliche Führung für Vaduz gelang. In der 69. Minute glich Uzwil jedoch aus und ging in der 94. Minute in Führung. Torschützen waren Dusan Vasic und Nino Cabernard.

Bei Uzwil erhielten David Jovanovic (82.) und Darko Boskovic (92.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Vaduz für Andrin Netzer (53.) und David Jäger (70.).

Keine Änderung in der Tabelle für Uzwil: 29 Punkte bedeuten Rang 9. Für Uzwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Uzwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Vaduz zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 34 Punkten auf Rang 7. Vaduz hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Vaduz ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Vaduz 2 2:1 (0:1) - Rüti, Henau – Tore: 26. Simeon Weber 0:1. 69. Dusan Vasic 1:1. 94. Nino Cabernard 2:1. – Uzwil: Andrin Scherrer, Fabio Hasler, Andreas Böfer, Dejan Misic, Nemanja Boskovic, Marko Kartelo, Robert Kocev, Darko Boskovic, Irves Kucani, Kostadin Mitrov, Dusan Vasic. – Vaduz: Tim Tiado Öhri, Jascha Müller, Jonas Hilti, Alex Ybrah, Justin Seifert, Amel Limani, Severin Schlegel, Noah Graber, Noah Kling, Simeon Weber, Sascha Djokic. – Verwarnungen: 53. Andrin Netzer, 70. David Jäger, 82. David Jovanovic, 92. Darko Boskovic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2023 13:13 Uhr.