4. Liga, Gruppe 7 Uzwil bezwingt Niederstetten Uzwil gewinnt am Samstag zuhause gegen Niederstetten 3:1.

Das erste Tor der Partie erzielte David Stettler für Niederstetten. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Durch Penalty kam es in der 28. Minute zum Ausgleich für Uzwil. Salvatore Genovese verwandelte erfolgreich. Salvatore Genovese war es auch, der in der 45. Minute die 2:1-Führung für Uzwil herstellte. Das letzte Tor der Partie fiel in der 60. Minute, als Abdelkarim Mohamed Hussein die Führung für Uzwil auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Uzwil, nämlich für Manuel Cozzio (60.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Niederstetten, Elias Kern (60.) kassierte sie.

Die Offensive von Uzwil hat bislang häufig überzeugt: In zwölf Spielen hat sie total 36 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Uzwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 16 Punkte bedeuten Rang 5. Uzwil hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Uzwil wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Bazenheid 2, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 28. April statt (20.00 Uhr, Ifang, Bazenheid).

Für Niederstetten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 9. Niederstetten hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Niederstetten spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Zuzwil 2 (Platz 7). Das Spiel findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Rehwiese, Niederstetten).

Telegramm: FC Uzwil 3 - FC Niederstetten 1 3:1 (2:1) - Rüti, Henau – Tore: 6. David Stettler 0:1. 28. Salvatore Genovese (Penalty) 1:1.45. Salvatore Genovese 2:1. 60. Abdelkarim Mohamed Hussein 3:1. – Uzwil: Morgan Stäheli, Selim Akyildiz, Maximilian Scheiber, Patrik Niedermann, Brendi Sudi, Salvatore Genovese, Nathan Brunschwiler, Thomas Eisenlohr, David Jovanovic, Abdelkarim Mohamed Hussein, Manuel Cozzio. – Niederstetten: Michael Willi, Dennis Räss, Christian Staubli, Lars Wirth, Robin Broger, Samuel Kuhn, Andrin Dürig, Elias Kern, Alex Andres Ferrando, Dominic Müllhaupt, David Stettler. – Verwarnungen: 60. Manuel Cozzio, 60. Elias Kern.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2023 21:29 Uhr.