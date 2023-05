2. Liga, Gruppe 1 Uzwil bezwingt auswärts Montlingen – Dusan Vasic trifft spät zum Sieg Uzwil behielt im Spiel gegen Montlingen am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 1:0.

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Uzwil das einzige Tor der Partie gelang. In der 85. Minute schoss Dusan Vasic das 1:0. Das Tor fiel per Elfmeter.

Bei Uzwil erhielten Dejan Misic (40.), Aleksander Bojic (59.) und Edis Pilica (96.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Montlingen für Manuel Bont (34.) und Fabio Wörnhard (84.).

Die Tabellensituation hat sich für Uzwil nicht verändert. 20 Punkte bedeuten Rang 9. Uzwil hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Uzwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Altstätten 1 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Für Montlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 5. Nach drei Siegen in Serie verliert Montlingen erstmals wieder.

Montlingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Herisau 1 (Platz 10). Das Spiel findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Montlingen 1 - FC Uzwil 2 0:1 (0:0) - Kolbenstein, Montlingen – Tor: 85. Dusan Vasic (Penalty) 0:1. – Montlingen: Fabian Lüchinger, Jan Meier, Florian Haltiner, Manuel Bont, Fabio Wörnhard, Menderes Caglar, Sandro Lüchinger, Nando Lüchinger, Mauro Malacrida, Valdet Istrefi, Fitim Ramadani. – Uzwil: Edis Pilica, Fabio Hasler, Andreas Böfer, Dejan Misic, Marko Kartelo, Aleksander Bojic, Robert Kocev, Darko Boskovic, Nino Cabernard, Nemanja Boskovic, Dusan Vasic. – Verwarnungen: 34. Manuel Bont, 40. Dejan Misic, 59. Aleksander Bojic, 84. Fabio Wörnhard, 96. Edis Pilica.

