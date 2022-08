Frauen 3. Liga Uznach und Wittenbach ohne Sieger zum Auftakt Uznach und Wittenbach teilen sich die Punkte zum Saisonauftakt. Das Spiel geht 1:1 aus.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Debora Musa traf in der 51. Minute zum 1:0. Das Tor fiel per Penalty. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 65. Minute traf Nadja Eisenhut für Wittenbach.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Uznach liegt nach Spiel 1 auf Rang 6. Auf Uznach wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Flums-Walenstadt 1 Grp., also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (11.00 Uhr, Banau, Flums).

In der Tabelle steht Wittenbach nach dem ersten Spiel auf Rang 5. Für Wittenbach geht es zuhause gegen FC Widnau 2 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 27. August statt (19.15 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Uznach 1 - FC Wittenbach 1 1:1 (0:0) - Benknerstrasse, Uznach – Tore: 51. Debora Musa (Penalty) 1:0.65. Nadja Eisenhut 1:1. – Uznach: Jana Stüssi, Nina Kuster, Debora Musa, Olivia Hinder, Naomi Grisoni, Michaela Giger, Carmen Brunner, Chantal Kraft, Sandra Jud, Iris Kistler, Susan Di Marco. – Wittenbach: Vanessa Gähler, Simona Gahlinger, Selina Sutter, Francine Wahsel, Modeste Wohnrau, Ronya Spindler, Livia Leuthold, Catiana Zappa, Nadja Eisenhut, Martina Salic, Iris Niedermann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

