3. Liga, Gruppe 2 Uznach sorgt bei Sargans für Überraschung – Dreifach-Torschütze Gjejson Lleshaj Uznach hat am Mittwoch gegen Sargans die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das drittklassierte Team, und das deutlich mit 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Uznach: Gjejson Lleshaj brachte seine Mannschaft in der 32. Minute 1:0 in Führung. Per Elfmeter glich Ramon Kolb das Spiel in der 65. Minute für Sargans wieder aus. Gjejson Lleshaj erzielte in der 73. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Uznach.

Der gleiche Gjejson Lleshaj war in der 90. Minute auch für das 3:1 für Uznach verantwortlich. Diego Cardillo schoss das 4:1 (93. Minute) für Uznach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Uznach erhielten René Mettler (38.) und Jan Kuster (40.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Sargans für Sandro Willi (88.) und Marco Walser (92.).

Dass Uznach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 16 Spielen 1.4 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Uznach die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Uznach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 7. Für Uznach ist es der zweite Sieg in Serie. Uznach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Uznach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rüthi 1 (Platz 11). Die Partie findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Für Sargans hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Sargans erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Sargans auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Schmerikon 1. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Allmeind Schmerikon, Schmerikon).

Telegramm: FC Sargans 1 - FC Uznach 1 1:4 (0:1) - Sportanlage Riet, Sargans – Tore: 32. Gjejson Lleshaj 0:1. 65. Ramon Kolb (Penalty) 1:1.73. Gjejson Lleshaj 1:2. 90. Gjejson Lleshaj 1:3. 93. Diego Cardillo 1:4. – Sargans: Christian Hermann, Sven Mathis, David Becker, Benjamin Weber, Fabian Schai, Manuel Ackermann, Marco Giordano, Kevin Willi, Rahulan Sivalingam, Corsin Wachter, Sandro Willi. – Uznach: Lukas Fritschi, Enis Beca, Lukas Steinauer, Andrin Widmer, Philipp Steiner, René Mettler, Remzi Junuzi, Morris Scherz, Sebastian Kemp, Gjejson Lleshaj, Jan Kuster. – Verwarnungen: 38. René Mettler, 40. Jan Kuster, 88. Sandro Willi, 92. Marco Walser.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.05.2023 22:00 Uhr.