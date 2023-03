3. Liga, Gruppe 2 Uznach mit Unentschieden dank Eigentor von Rebstein Je ein Punkt für Rebstein und Uznach: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Alessandro Gottscher für Rebstein. In der 38. Minute traf er zum 1:0. Zum Ausgleich für Uznach traf Sebastian Kemp in der 58. Minute. In der 64. Minute gelang Rico Köppel der Führungstreffer zum 2:1 für Rebstein. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Simon Schranz in der 89. Minute. Es war der 2:2-Ausgleich für Uznach.

Im Spiel gab es total elf Karten. Bei Uznach sah René Mettler (25.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Uznach weitere vier gelbe Karten. Sechs gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Rebstein.

Die Tabellensituation hat sich für Rebstein nicht verändert. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 7. Rebstein hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rebstein in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Sargans 1. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (16.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Für Uznach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Uznach hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Uznach zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Bad Ragaz 1. Diese Begegnung findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Telegramm: FC Rebstein 1 - FC Uznach 1 2:2 (1:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 38. Alessandro Gottscher 1:0. 58. Sebastian Kemp 1:1. 64. Rico Köppel 2:1. 89. Eigentor (Simon Schranz) 2:2. – Rebstein: Dominik Roth, Sascha Haltiner, Emre Kocabas, Johannes Hirschbühl, Simon Schranz, Valentino Tomasic, Rico Köppel, Marcel Dürr, Kevin Steiger, Alessandro Gottscher, Philip Baumgartner. – Uznach: Lukas Fritschi, Enis Beca, Andrin Widmer, Lukas Steinauer, Meris Fakikj, René Mettler, Gjejson Lleshaj, Remzi Junuzi, Philipp Steiner, Stefan Kovacevic, Jan Kuster. – Verwarnungen: 20. René Mettler, 35. Sascha Haltiner, 36. Remzi Junuzi, 43. Alessandro Gottscher, 58. Rico Köppel, 60. Kevin Steiger, 62. Meris Fakikj, 64. Johannes Hirschbühl, 65. Lukas Steinauer, 78. Dominik Roth – Ausschluss: 25. René Mettler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2023 00:55 Uhr.