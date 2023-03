Frauen 3. Liga Uznach mit drei Punkten auswärts gegen Wittenbach – Chantal Kraft mit Siegtor Uznach gewinnt am Samstag auswärts gegen Wittenbach 2:1.

(chm)

Uznach geriet zunächst in Rückstand, als Sarah Jörg in der 16. Minute die zwischenzeitliche Führung für Wittenbach gelang. In der 40. Minute glich Uznach jedoch aus und ging in der 78. Minute in Führung. Torschützinnen waren Sandra Jud und Chantal Kraft.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Uznach zu den Besten: Total liess das Team 21 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.8 Toren pro Spiel (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Uznach: Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 5. Uznach hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Uznach daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Flums-Walenstadt 1 Grp. (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 2. April statt (16.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Für Wittenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 10. Für Wittenbach war es bereits die achte Niederlage in Serie.

Wittenbach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Widnau 2 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 1. April statt (19.00 Uhr, Aegeten, Widnau).

Telegramm: FC Wittenbach 1 - FC Uznach 1 1:2 (1:1) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 16. Sarah Jörg 1:0. 40. Sandra Jud 1:1. 78. Chantal Kraft 1:2. – Wittenbach: Vanessa Gähler, Simona Gahlinger, Noale Minka II, Francine Wahsel, Robine Baumann, Kristina Blinde, Selina Sutter, Sarah Jörg, Livia Leuthold, Ronya Spindler, Iris Niedermann. – Uznach: Jana Stüssi, Michaela Giger, Sahra Spoljaric, Debora Musa, Naomi Grisoni, Céline Kabashi, Carmen Brunner, Sandra Jud, Chantal Kraft, Iris Kistler, Céline Schnider. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 20:30 Uhr.