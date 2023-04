3. Liga, Gruppe 2 Uznach gewinnt klar gegen Schmerikon Uznach gewinnt am Samstag auswärts gegen Schmerikon 5:0.

Andrin Widmer erzielte in der 6. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Uznach. Uznach baute in der 44. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Andrin Widmer. Der Treffer fiel mittels Penalty. Remzi Junuzi baute in der 54. Minute die Führung für Uznach weiter aus (3:0).

Morris Scherz baute in der 60. Minute die Führung für Uznach weiter aus (4:0). Sebastian Kemp schoss das 5:0 (86. Minute) für Uznach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Schmerikon kassierte vier gelbe Karten. Bei Uznach erhielten Enis Beca (38.) und René Mettler (65.) eine gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Uznach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.3 pro Spiel. Das bedeutet, dass Uznach die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Uznach um einen Platz nach vorne. 15 Punkte bedeuten Rang 9. Uznach hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Uznach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Uznach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Sargans 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Mittwoch (3. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Mit der Niederlage rückt Schmerikon in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 8. Schmerikon hat bisher fünfmal gewonnen und zehnmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Schmerikon in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Sargans 1. Das Spiel findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Allmeind Schmerikon, Schmerikon).

Telegramm: FC Schmerikon 1 - FC Uznach 1 0:5 (0:2) - Allmeind Schmerikon, Schmerikon – Tore: 6. Andrin Widmer 0:1. 44. Andrin Widmer (Penalty) 0:2.54. Remzi Junuzi 0:3. 60. Morris Scherz 0:4. 86. Sebastian Kemp 0:5. – Schmerikon: Leonis Sakipi, Nevio Marchionna, Ugur Pehlivan, Léonce Birchler, Gabriel Sabljic, Onur Pehlivan, Marcel Kluge, Ital Späth, Samiel Tekle, Rafael Batista de Lemos, Lawen Salih. – Uznach: Lukas Fritschi, Enis Beca, Lukas Steinauer, Andrin Widmer, Philipp Steiner, René Mettler, Remzi Junuzi, Morris Scherz, Sebastian Kemp, Gjejson Lleshaj, Jan Kuster. – Verwarnungen: 38. Enis Beca, 43. Onur Pehlivan, 44. Leonis Sakipi, 52. Lawen Salih, 65. René Mettler, 75. Damir Omerasevic.

