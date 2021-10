Frauen 3. Liga Uznach bezwingt Widnau Uznach behielt im Spiel gegen Widnau am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 8. Minute gelang Cora Glarner der Führungstreffer zum 1:0 für Uznach. Die gleiche Cora Glarner war in der 45. Minute auch für das 2:0 für Uznach verantwortlich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation hat sich für Uznach nicht verändert. Sechs Punkte bedeuten Rang 8. Uznach hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren. Uznach siegte zudem erstmals auswärts.

Uznach trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Uzwil 2 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (13.00 Uhr, Rüti, Henau).

Für Widnau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 9. Widnau hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Widnau trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Gossau 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (11.30 Uhr, Aegeten, Widnau).

Telegramm: FC Uznach 1 - FC Widnau 2 2:0 (2:0) - Benknerstrasse, Uznach – Tore: 8. Cora Glarner 1:0. 45. Cora Glarner 2:0. – Uznach: Nicole Vorburger, Nina Kuster, Olivia Hinder, Naomi Grisoni, Carmen Brunner, Michaela Giger, Coline Richter, Chantal Kraft, Sandra Jud, Cora Glarner, Célina Rüegg. – Widnau: Elina Heule, Jannine Egger, Lina Kehl, Celine Meier, Noëlle Keel, Mailin Löhrer, Lenya Haltiner, Sherife Shala, Valeria Aloi, Romina Stieger, Ella Cusinato. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Weinfelden-Bürglen 1 - FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 8:2, FC Balzers 2 Grp. - Chur 97 1 Grp. 1:5, FC Gossau 1 - FC Kirchberg 2 Grp. 3:5, FC Uznach 1 - FC Widnau 2 2:0

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1 6 Spiele/18 Punkte (23:5). 2. Chur 97 1 Grp. 5/13 (19:6), 3. FC Frauenfeld 1 5/13 (23:7), 4. FC Wittenbach 1 5/10 (13:11), 5. FC Kirchberg 2 Grp. 6/10 (18:14), 6. FC Balzers 2 Grp. 6/9 (14:21), 7. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 5/7 (16:21), 8. FC Uznach 1 5/6 (10:11), 9. FC Widnau 2 6/1 (6:18), 10. FC Gossau 1 5/0 (10:21), 11. FC Uzwil 2 6/0 (4:21).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 21:53 Uhr.