4. Liga, Gruppe 5 Urnäsch bezwingt Wittenbach Urnäsch gewinnt am Samstag zuhause gegen Wittenbach 1:2.

Das erste Tor der Partie fiel für Wittenbach: Aleksandar Zdravkovic brachte seine Mannschaft in der 27. Minute 1:0 in Führung. Per Penalty traf Domenik Bieg in der 31. Minute zur 1:0-Führung für Urnaesch. Nico Rohner erzielte in der 51. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Urnaesch. Zum Ausgleich für Urnäsch traf Andreas Breu in der 75. Minute. Allerdings war es ein Eigentor. In der 89. Minute schoss Dominik Cukic Wittenbach mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wittenbach sah Andreas Forster (30.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Keine einzige Karte erhielt Urnäsch.

Die Abwehr von Wittenbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 26 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel (Rang 8).

Die Tabellensituation bleibt für Urnäsch unverändert. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 9. Urnäsch hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Urnäsch konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Urnäsch spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Appenzell 2 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 1. April ( Uhr, Schaies, Appenzell).

Für Wittenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 7. Wittenbach hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wittenbach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Sarajevo 92 92 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 2. April statt (12.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Urnäsch 1 - FC Wittenbach 2 3:2 (0:1) - Feld, Urnäsch – Tore: 27. Aleksandar Zdravkovic 0:1. 31. Domenik Bieg (Penalty) 0:1.51. Nico Rohner 0:1. 75. Eigentor (Andreas Breu) 1:1.89. Dominik Cukic (Penalty) 1:2. – Urnäsch: Manuel Ammann, Sebastian Rohner, Domenik Bieg, Dominik Bodenmann, Nino Gülünay, Kevin Gülünay, Noah Gülünay, Davide Vicenzo Marzoa, Daniel Eicher, Nico Rohner, Dominic Brandenberger. – Wittenbach: Ivan Emanuel Pombinho, Kevin Dähler, Sebastiano Fasanella, Andreas Breu, Felipe Trujillo, Andreas Forster, Simone Protopapa, Joël Hardegger, Ivo Arpagaus, Aleksandar Zdravkovic, Dario Müller. – Verwarnungen: 4. Massimo Aurelio Vicenzo Marzoa, 43. Davide Vicenzo Marzoa – Ausschluss: 30. Andreas Forster.

