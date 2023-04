4. Liga, Gruppe 7 Überraschungssieg für Zuzwil gegen Ebnat-Kappel Überraschung bei Zuzwil gegen Ebnat-Kappel: Der Tabellenneunte (Zuzwil) hat am Freitag zuhause den Tabellenersten 2:1 besiegt.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Dominik Egli für Zuzwil. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Durch ein Eigentor (Yannis Tschumper) erhöhte sich die Führung für Zuzwil in der 42. Minute auf 2:0. Per Penalty traf Marlon Figaro in der 82. Minute für Ebnat-Kappel zum Anschlusstreffer (1:2)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zuzwil erhielten Yannik Aeberhard (21.) und Etienne Jung (82.) eine gelbe Karte. Für Ebnat-Kappel gab es keine Karte.

Zuzwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 7. Zuzwil hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Zuzwil trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Niederstetten 1 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Rehwiese, Niederstetten).

Trotz der Niederlage bleibt Ebnat-Kappel auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 31 Punkte auf dem Konto. Ebnat-Kappel hat bisher zehnmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Ebnat-Kappel daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Weinfelden-Bürglen 1b. Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Telegramm: FC Zuzwil 2 - FC Ebnat-Kappel 1 2:1 (2:0) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 2. Dominik Egli 1:0. 42. Eigentor (Yannis Tschumper) 2:0.82. Marlon Figaro (Penalty) 2:1. – Zuzwil: Etienne Jung, Lukas Gutmann, Jan Grau, Dominic Gähwiler, Fredrik Bolt, Tennessee Isenring, Yannik Aeberhard, Janik Zehnder, Philipp Egli, Dominik Egli, Jan Fässler. – Ebnatkappel: Tiziano Hilbi, Yannis Tschumper, Simon Götte, Basil Güttinger, Nils Hug, Lukas Romer, Joel Roth, Marlon Figaro, Robin Keller, Lars Götte, Roman Kipfer. – Verwarnungen: 21. Yannik Aeberhard, 82. Etienne Jung.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

