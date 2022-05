3. Liga, Gruppe 4 Überraschungssieg für Wil gegen Neukirch-Egnach – Später Siegtreffer Wil hat am

Sonntag

gegen Neukirch-Egnach die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das drittklassierte Team 2:1.

Zunächst musste Wil einen Rückstand hinnehmen: In der 50. Minute traf Ivan Breitenmoser für Neukirch-Egnach zum 1:0. Durch zwei Tore innerhalb von fünf Minuten schaffte Wil aber die Wende. Verantwortlich war Petrit Thaqi, der in der 83. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 88. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Wil. Bei Neukirch-Egnach erhielten Rico Ziegler (56.), Loris Schwitzer (70.) und Mischa Schoch (80.) eine gelbe Karte.

Als Schlusslicht ins Spiel gestiegen, hat Wil mit dem Sieg die rote Laterne abgeben können. 15 Punkte bedeuten Rang 11. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Wil ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Wil geht es daheim gegen FC Romanshorn 2 (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 15. Mai statt (14.00 Uhr, Bergholz, Wil).

Für Neukirch-Egnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 3. Neukirch-Egnach hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Neukirch-Egnach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Tobel-Affeltrangen 1946 1. Das Spiel findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Telegramm: FC Neukirch-Egnach 1 - FC Wil 1900 1 1:2 (0:0) - Rietzelg, Neukirch – Tore: 50. Ivan Breitenmoser 1:0. 83. Petrit Thaqi 1:1. 88. Petrit Thaqi 1:2. – Neukirch-Egnach: Mattia Jabornik, Mirco Moser, Pascal Allenspach, Rico Ziegler, Andrin Moser, Adriano Martino, Marco Vogt, Silvan Oswald, Loris Schwitzer, Noah Altherr, Ivan Breitenmoser. – Wil: Loris Nardo, Patrick Fink, Rubinson Kenady, Raoul Matteo Memoli, Agron Vokraj, Livio De Giosa, Florin Schälchli, Amar Skenderovic, Davide Scarlino, Jeton Rapuca, Petrit Thaqi. – Verwarnungen: 15. Livio De Giosa, 34. Amar Skenderovic, 56. Rico Ziegler, 67. Rusmir Krizevac, 70. Loris Schwitzer, 76. Petrit Thaqi, 80. Mischa Schoch.

