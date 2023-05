Frauen 3. Liga Überraschungssieg für Widnau gegen Chur – Lenya Haltiner trifft spät zum Sieg Chur lag gegen Widnau deutlich vorne, nämlich 2:0 (24. Minute) - und verlor dennoch. Widnau feiert einen 4:3-Auswärtssieg.

Den Auftakt machte Sina Gees, die in der 21. Minute für Chur zum 1:0 traf. Chur baute die Führung in der 24. Minute (Ragavi Mahendrarajah) weiter aus (2:0). Lenya Haltiner sorgte in der 36. Minute für Widnau für den Anschlusstreffer zum 1:2.

die gleiche Lenya Haltiner war nur acht Minuten erneut erfolgreich und glich so das Spiel für Widnau aus. Nicole Meier brachte Widnau 3:2 in Führung (49. Minute). Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 54, als Elena Engel für Chur erfolgreich war. Kurz vor Schluss, in der 86. Minute traf erneut Lenya Haltiner zum 4:3-Siegestreffer für Widnau.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Widnau gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 14 Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Widnau die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Chur nicht so viele Tore wie gegen Widnau. Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Widnau um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 5. Widnau hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Widnau spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Balzers 2 Grp. (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (19.00 Uhr, Aegeten, Widnau).

Trotz der Niederlage bleibt Chur auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 36 Punkte auf dem Konto. Nach vier Siegen in Serie verliert Chur erstmals wieder.

Als nächstes trifft Chur auswärts mit FC Balzers 2 Grp. (Platz 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (15.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Telegramm: Chur 97 1 Grp. - FC Widnau 2 3:4 (2:2) - Obere Au, Chur – Tore: 21. Sina Gees 1:0. 24. Ragavi Mahendrarajah 2:0. 36. Lenya Haltiner 2:1. 44. Lenya Haltiner 2:2. 49. Nicole Meier 2:3. 54. Elena Engel 3:3. 86. Lenya Haltiner 3:4. – Chur: Vera Lütscher, Nadine Arpagaus, Maria Viktoria Gucanin Gazibaric, Michaela Kant, Sindarella Eftimova, Sina Gees, Kim Born, Natascha Mayer, Elena Engel, Ragavi Mahendrarajah, Kathrin Wolfensberger. – Widnau: Jannine Egger, Elea Lüchinger, Nuria Frei, Lina Kehl, Nicole Meier, Sherife Shala, Chiara Zünd, Celine Meier, Emma Dietsche, Ella Cusinato, Lenya Haltiner. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

