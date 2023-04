3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Uznach gegen Flums Überraschung bei Uznach gegen Flums: Der Tabellenelfte (Uznach) hat am Samstag auswärts den Tabellenfünften gleich 4:1 besiegt.

Das erste Tor der Partie fiel für Uznach: René Mettler brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. Sebastian Kemp erhöhte in der 43. Minute zur 2:0-Führung für Uznach. Dank dem Treffer von Ignacio Novoa Rodriguez (52.) reduzierte sich der Rückstand für Flums auf ein Tor (1:2).

Mit seinem Tor in der 60. Minute brachte Jan Kuster Uznach mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte João Antonio Gonçalves Ribeiro, der in der 94. Minute die Führung für Uznach auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Flums gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Janik Walser (60.) und Adrian Santa (88.). Ausserdem gab es bei Flums weitere fünf gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Uznach.

Dass Uznach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 14 Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Uznach die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Uznach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 8. Uznach hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Uznach wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Balzers 2, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 23. April statt (16.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Für Flums hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 5. Flums hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Flums tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Sargans 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 23. April statt (16.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Telegramm: FC Flums 1 - FC Uznach 1 1:4 (0:2) - Banau, Flums – Tore: 3. René Mettler 0:1. 43. Sebastian Kemp 0:2. 52. Ignacio Novoa Rodriguez 1:2. 60. Jan Kuster 1:3. 94. João Antonio Gonçalves Ribeiro 1:4. – Flums: Fejzula Aliji, Curdin Schaffhauser, Dardan Bibaj, Andreas Nadig, Samir Krasnici, Robin Novoa, Valentino Zollino, Amir Bektas, Janik Walser, Valon Aliji, Ignacio Novoa Rodriguez. – Uznach: Lukas Fritschi, Enis Beca, Andrin Widmer, Lukas Steinauer, Meris Fakikj, René Mettler, Gjejson Lleshaj, Sebastian Kemp, Philipp Steiner, Remzi Junuzi, João Antonio Gonçalves Ribeiro. – Verwarnungen: 17. Janik Walser, 30. Samir Krasnici, 70. Roman Bartholet, 83. Edon Haliti, 88. Adrian Santa – Ausschlüsse: 60. Janik Walser, 88. Adrian Santa.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 23:21 Uhr.