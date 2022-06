3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Triesenberg gegen Buchs – Buchs verliert nach vier Siegen Triesenberg hat am Montag gegen Buchs die Überraschung geschafft: Die siebtplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das zweitklassierte Team 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Pascal Koller für Triesenberg. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Der gleiche Pascal Koller war in der 45. Minute auch für das 2:0 für Triesenberg verantwortlich. In der 83. Minute verwandelte Francesco Clemente erfolgreich einen Elfmeter und brachte Buchs so auf 1:2 heran.

Alessandro Crescenti sorgte in der 89. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Triesenberg. In der Schlussphase kam Buchs noch auf 2:3 heran. Francesco Clemente war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Buchs sah Mentor Memeti (74.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Mentor Memeti (32.) und Agan Amzi (76.). Eine Verwarnung gab es für Triesenberg, nämlich für Hamza Sljivar (56.).

In der Regel kassiert Buchs nicht so viele Tore wie gegen Triesenberg. Das Team kassiert im Schnitt 1 Tore pro Partie (Rang 1).

Mit dem Sieg rückt Triesenberg um einen Platz nach vorne. 30 Punkte bedeuten Rang 6. Für Triesenberg ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Triesenberg geht es zuhause gegen FC Widnau 2 (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (16.00 Uhr, Leitawies, Triesenberg).

Für Buchs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 46 Punkten auf Rang 2. Nach vier Siegen in Serie verliert Buchs erstmals wieder.

Als nächstes trifft Buchs auswärts mit FC Diepoldsau-Schmitter 1 (Platz 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 12. Juni statt (16.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Telegramm: FC Buchs 1 - FC Triesenberg 1 2:3 (0:2) - Rheinau Buchs, Buchs – Tore: 3. Pascal Koller 0:1. 45. Pascal Koller 0:2. 83. Francesco Clemente (Penalty) 1:2.89. Alessandro Crescenti 1:3. 92. Francesco Clemente 2:3. – Buchs: Dario Caluori, Colin Wirth, Ramon Solinger, Fabio Ventura, Ivan Quintans, Yari Brunettini, Burak Eris, Elton Aliji, Mentor Memeti, Adnan Mutapcija, Agan Amzi. – Triesenberg: Nikola Pupovac, Jonas Sprenger, Sebastian Beck, Ricardo Maia de Sousa, Nils Sprenger, Cédric Chevalley, Pascal Koller, Julian Beck, Hamza Sljivar, Pius Sprenger, Diego Mazzini. – Verwarnungen: 32. Mentor Memeti, 56. Hamza Sljivar, 76. Agan Amzi – Ausschluss: 74. Mentor Memeti.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.06.2022 19:09 Uhr.