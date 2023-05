2. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Tobel-Affeltrangen gegen Calcio Überraschung bei Tobel-Affeltrangen gegen Calcio: Der Tabellenelfte (Tobel-Affeltrangen 1) hat am Montag auswärts den Tabellendritten 4:2 besiegt.

Sebastian Buhl eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Tobel-Affeltrangen das 1:0 markierte. In der 20. Minute traf Bleron Arifi für Calcio zum 1:1-Ausgleich. Noah Wider schoss Tobel-Affeltrangen in der 58. Minute zur 2:1-Führung.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 75. Minute, als Elmedin Pajaziti für Calcio traf. Das Tor von Rafael Oliveira Pais in der 83. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Tobel-Affeltrangen. In der 90. Minute sorgte Aleksandar lapcevic für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Tobel-Affeltrangen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Tobel-Affeltrangen erhielt: Sascha Manz (62.) die einzige gelbe Karte bei Calcio erhielt: Martin Veleslavic (43.)

Dass Tobel-Affeltrangen gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 20 Spielen 1.4 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Tobel-Affeltrangen die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Tobel-Affeltrangen nicht verändert. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Tobel-Affeltrangen hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Tobel-Affeltrangen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Steinach 1 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (3. Juni) (17.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Für Calcio hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 3. Calcio hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Calcio spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Romanshorn 1 (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (3. Juni) (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: AS Calcio Kreuzlingen 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 2:4 (1:1) - Döbeli, Kreuzlingen – Tore: 6. Sebastian Buhl 0:1. 20. Bleron Arifi 1:1. 58. Noah Wider 1:2. 75. Elmedin Pajaziti 2:2. 83. Rafael Oliveira Pais 2:3. 90. Aleksandar lapcevic 2:4. – Calcio: Bruno Donnici, Martin Veleslavic, Waldemar Schattner, Aziz Afkir, Jardel Semeraro Branco, Alajdin Pajaziti, Denis Tursellino, Elvir Islami, Bleron Arifi, Muhammed Canoski, Elmedin Pajaziti. – Tobel-Affeltrangen 1: Luca Barberi, Dario Loser, Timo Wagner, Reto Rieser, Bjarne Kämpf, Rafael Oliveira Pais, Sascha Manz, Nico Manz, Mino Fasel, Noah Wider, Sebastian Buhl. – Verwarnungen: 43. Martin Veleslavic, 62. Sascha Manz.

