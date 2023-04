4. Liga, Gruppe 3 Überraschungssieg für Staad gegen Rheineck Staad hat am Samstag gegen Rheineck die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das drittklassierte Team 3:2.

Pascal Nussbaum eröffnete in der 27. Minute das Skore, als er für Staad das 1:0 markierte. Staad baute die Führung in der 41. Minute (Emircan Yurtsever) weiter aus (2:0). In der 42. Minute gelang Rheineck (Manuel Baumann) der Anschlusstreffer (1:2).

Roman Künzle sorgte in der 58. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Staad. In der Schlussphase kam Rheineck noch auf 2:3 heran. Andy Manuel Rodrigues Da Silva war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 84. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Rheineck sah Filip Kevély (38.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Filip Kevély (19.) und Simon Jankovics (67.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Staad, Philipp Wilhelm (76.) kassierte sie.

Der Sieg ändert nichts in der Tabelle für Staad. Das Team bleibt Schlusslicht. Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 10. Staad hat bisher zweimal gewonnen und zehnmal verloren. Staad konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Staad trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Heiden 1 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 5. Mai statt (20.30 Uhr, Bützel, Staad).

Für Rheineck hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 3. Rheineck hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rheineck auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Widnau 2. Die Partie findet am 7. Mai statt (13.00 Uhr, Aegeten, Widnau).

Telegramm: FC Rheineck 1a - FC Staad 2 2:3 (1:2) - Stapfenwies, Rheineck – Tore: 27. Pascal Nussbaum 0:1. 41. Emircan Yurtsever 0:2. 42. Manuel Baumann 1:2. 58. Roman Künzle 1:3. 84. Andy Manuel Rodrigues Da Silva 2:3. – Rheineck: Yves Hüttenmoser, Simon Jankovics, Imer Bekjiri, Denis Benz, Filip Kevély, Vito Frano, Andy Manuel Rodrigues Da Silva, Fabian Krämer, Manuel Baumann, Remo Gebert, Artrid Kololli. – Staad: Sedin Garic, Almir Veli, Luca Grab, John Patrick Dornbierer, Philipp Wilhelm, Robin Nicolas Filiz, Predrag Krnetic, Emircan Yurtsever, Marco Liechti, Roman Künzle, Pascal Nussbaum. – Verwarnungen: 19. Filip Kevély, 67. Simon Jankovics, 76. Philipp Wilhelm – Ausschluss: 38. Filip Kevély.

