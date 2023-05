3. Liga, Gruppe 3 Überraschungssieg für Staad gegen Brühl – Slobodan Aksic trifft dreimal Überraschender Sieg für Staad: Das Team auf Tabellenrang 7 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Brühl (2. Rang) auswärts gleich 3:0 geschlagen.

(chm)

In der 50. Minute war es an Slobodan Aksic, Staad 1:0 in Führung zu bringen. In der 64. Minute baute der gleiche Slobodan Aksic die Führung für Staad weiter aus. Wiederum Slobodan Aksic erhöhte in der 91. Minute auf 3:0 für Staad.

Bei Brühl gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Staad, nämlich für Mattia Morgante (40.).

In der Abwehr gehört Staad zu den Besten: Total liess das Team 32 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.8 Toren pro Spiel (Rang 2).

Dass Brühl so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Die total 27 Gegentore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 1).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Staad. Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 6. Staad hat bisher zehnmal gewonnen und achtmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Staad zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Wittenbach 1. Die Partie findet am Mittwoch (24. Mai) statt (20.00 Uhr, Bützel, Staad).

Für Brühl hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 43 Punkten auf Rang 2. Nach drei Siegen in Serie verliert Brühl erstmals wieder.

Brühl spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Teufen 1 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 29. Mai (16.00 Uhr, Landhaus, Teufen).

Telegramm: SC Brühl SG 2 - FC Staad 1 0:3 (0:0) - Paul – Tore: 50. Slobodan Aksic 0:1. 64. Slobodan Aksic 0:2. 91. Slobodan Aksic 0:3. – Brühl: Arif Celebi, Jose Higueros Anguita, Haled Jahic, Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, Yanik Keller, Elia Rosalen, Florian Bekteshi, Marko Torlakovic, Dylan Fatzer, Joel Ammann, Manuel Laski. – Staad: Sedin Garic, Mattia Morgante, Luca Grab, Atila Prado (Atila Araujo Prado), Andri Knellwolf, Marco Morgante, Pascal Nussbaum, Hakan Ümit, Gazmend Morina, Ferdi Arslan, Slobodan Aksic. – Verwarnungen: 37. Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, 40. Mattia Morgante, 61. Elia Rosalen, 78. Ofonde Adonial Fobellah Marvist, 85. Nathan Spari Ramos.

