2. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für St. Margrethen gegen Vaduz – Serkan Aktas entscheidet Spiel Überraschender Sieg für St. Margrethen: Das Team auf Tabellenrang 9 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Vaduz (3. Rang) zuhause 3:2 geschlagen.

St. Margrethen holte gegen Vaduz zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das erste Tor der Partie fiel für Vaduz: Adrian Hoti brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Rilind Shala durch seinen Treffer für St. Margrethen in der 13. Minute her. Das Tor von Florian Bekteshi in der 26. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Vaduz.

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Nurkan Ibrahimi, sorgte in der 46 für den Ausgleich für St. Margrethen. In der 78. Minute schoss Serkan Aktas St. Margrethen in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Vaduz für Azan Rahimi (32.), Niklas Beck (59.) und Justin Seifert (64.). St. Margrethen blieb ohne Karte.

St. Margrethen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 7. St. Margrethen hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

St. Margrethen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Mels 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 30. April statt (16.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Für Vaduz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 3. Vaduz hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Vaduz in einem Auswärtsspiel mit FC Ems 1 (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 1. Mai statt (15.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC St. Margrethen 1 - FC Vaduz 2 3:2 (1:2) - Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen – Tore: 6. Adrian Hoti 0:1. 13. Rilind Shala 1:1. 26. Florian Bekteshi 1:2. 46. Nurkan Ibrahimi (Penalty) 2:2.78. Serkan Aktas 3:2. – St.Margrethen: Teoman Dastan, Fabio Künzler, Aaron Korunka, Furkan Sarac, Valdon Axhija, Rilind Shala, Nurkan Ibrahimi, Albert Prenaj, Oguzhan Aydin, Ueverton Da Silva Matano, Ahmet Cetinkaya. – Vaduz: Gabriel Foser, Azan Rahimi, Jonas Hilti, Philipp Oberer, Andrin Netzer, Yago Gomes Do Nascimento, Adrian Hoti, Niklas Beck, Simon Lüchinger, Florian Bekteshi, Sascha Djokic. – Verwarnungen: 32. Azan Rahimi, 59. Niklas Beck, 64. Justin Seifert.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

