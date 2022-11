3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Rüthi gegen Diepoldsau-Schmitter Überraschender Sieg für Rüthi: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Diepoldsau-Schmitter (4. Rang) auswärts gleich 4:1 geschlagen.

(chm)

Den Auftakt machte Sven Städler, der in der 4. Minute für Rüthi zum 1:0 traf. Der Treffer fiel mittels Penalty. Argurian Bojaxhi sorgte in der 32. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rüthi. Rüthi erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch Bernhard Allgäuer weiter auf 3:0.

Jarno Loher baute in der 80. Minute die Führung für Rüthi weiter aus (4:0). In der 86. Minute sorgte Emre Solak noch für Resultatkosmetik für Diepoldsau-Schmitter. Er traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Diepoldsau-Schmitter für Sandro Sonderegger (3.) und Wilhelm Durot (58.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rüthi, Sven Städler (87.) kassierte sie.

In der Regel kassiert Diepoldsau-Schmitter nicht so viele Tore wie gegen Rüthi. Im Schnitt lässt das Team 1.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 12 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rüthi. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 10. Rüthi hat bisher dreimal gewonnen und achtmal verloren. Rüthi konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Rüthi tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Buchs 1a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 25. März statt (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Für Diepoldsau-Schmitter hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 4. Diepoldsau-Schmitter hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Diepoldsau-Schmitter spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Glarus 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 25. März statt (16.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Telegramm: FC Diepoldsau-Schmitter 1 - FC Rüthi 1 1:4 (0:2) - Rheinauen, Diepoldsau-Schmitter – Tore: 4. Sven Städler (Penalty) 0:1.32. Argurian Bojaxhi 0:2. 57. Bernhard Allgäuer 0:3. 80. Jarno Loher 0:4. 86. Emre Solak 1:4. – Diepoldsau: Lukas Sigrist, Bence Szin, Sandro Sonderegger, Wilhelm Durot, Kimi Metzler, Leandro Aloi, Aldo Giani, Marc Gröber, Esmir Shajnoski, Sinan Ayhan, Ogün Hot. – Ruethi: Joris Hallauer, Nino Schnüriger, Robin Sonderegger, Imer Kamberi, Simon Sonderegger, Jarno Loher, Maximilian Michael Seger, Bernhard Allgäuer, Fisnik Berisha, Sven Städler, Argurian Bojaxhi. – Verwarnungen: 3. Sandro Sonderegger, 58. Wilhelm Durot, 87. Sven Städler.

