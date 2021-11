3. Liga, Gruppe 4 Überraschungssieg für Romanshorn gegen Dussnang Überraschung bei Romanshorn gegen Dussnang: Der Tabellenzwölfte (Romanshorn) hat am Sonntag zuhause den Tabellensiebten 2:0 besiegt.

(chm)

In der 40. Minute war es an Fabian Züllig, Romanshorn 1:0 in Führung zu bringen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Mike Lieberherr in der 68. Minute. Er traf zum 2:0 für Romanshorn.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Romanshorn gab es fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Dussnang für Mario Leutenegger (45.) und Luca Greuter (94.).

Romanshorn gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Sieben Punkte bedeuten Rang 11. Es macht einen Platz gut. Romanshorn hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Romanshorn konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel trifft Romanshorn nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel auf FC Dussnang 1 (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Für Dussnang hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 7. Für Dussnang war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die nächste Partie für Dussnang steht nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen FC Romanshorn 2 (Platz 11) an. Die Partie findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Telegramm: FC Romanshorn 2 - FC Dussnang 1 2:0 (1:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 40. Fabian Züllig 1:0. 68. Mike Lieberherr 2:0. – Romanshorn: Alihan Kayisoglu, Julian Anthenien, Mirco Marini, Alex Sallmann, Silvan Lieberherr, Diego Huber, Gabriel Pereira Magalhaes, Mike Lieberherr, Ricardo Daniel Oliveira Pinhal, Fabian Züllig, Anis Imeroski. – Dussnang: Mike Stucki, Tobias Schnell, David Pavlovic, Claude Steinmann, Fabian Huldi, Lars Stauffacher, Robin Früh, Valentin Traxler, Luca Greuter, Patrick Wagner, Patrick Wullschleger. – Verwarnungen: 33. Diego Huber, 38. Mike Lieberherr, 45. Mario Leutenegger, 49. Anis Imeroski, 51. Alex Sallmann, 82. Ricardo Daniel Oliveira Pinhal, 94. Luca Greuter.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Neukirch-Egnach 1 - FC Wängi 1 2:2, FC Romanshorn 2 - FC Dussnang 1 2:0

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 11 Spiele/31 Punkte (27:8). 2. FC Tägerwilen 1 11/26 (50:25), 3. FC Neukirch-Egnach 1 11/22 (24:12), 4. FC Wängi 1 11/17 (23:14), 5. SC Aadorf 1 11/16 (24:25), 6. FC Münchwilen 1 11/16 (17:21), 7. FC Dussnang 1 11/15 (16:21), 8. FC Kreuzlingen 2 11/13 (14:26), 9. FC Münsterlingen 1 11/11 (18:28), 10. FC Frauenfeld 2 11/10 (18:22), 11. FC Romanshorn 2 11/7 (10:19), 12. FC Wil 1900 1 11/5 (12:32).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.11.2021 00:36 Uhr.