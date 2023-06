2. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Mels gegen Vaduz Überraschender Sieg für Mels: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Vaduz (4. Rang) auswärts 3:2 geschlagen.

(chm)

Vaduz ging zunächst in Führung, als Jonas Hilti in der 23. Minute traf. Dann glich aber Luca Bleisch (33.) für Mels aus. Manuel Willi in der 49. Minute und Manuel Willi in der 59. Minute brachten Mels sodann 3:1 in Führung. Vaduz kam in der 77. Minute noch auf 2:3 heran, als Alex Ybrah traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Mels kassierte fünf gelbe Karten. Bei Vaduz erhielten Jakob Lorenz (60.) und Amel Limani (69.) eine gelbe Karte.

Mels bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 10. Mels hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Mels geht es zuhause gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Mit der Niederlage rückt Vaduz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 34 Punkten neu Platz 5. Für Vaduz war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Vaduz geht es auf fremdem Terrain gegen FC Uzwil 2 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Vaduz 2 - FC Mels 1 2:3 (1:1) - Stadion Rheinpark, Vaduz – Tore: 23. Jonas Hilti (Penalty) 1:0.33. Luca Bleisch 1:1. 49. Manuel Willi 1:2. 59. Manuel Willi (Penalty) 1:3.77. Alex Ybrah 2:3. – Vaduz: Tim Tiado Öhri, Azan Rahimi, Jonas Hilti, Severin Schlegel, Justin Seifert, Amel Limani, Ardit Destani, Jakob Lorenz, Noah Kling, Simeon Weber, Sascha Djokic. – Mels: Claudio Dosch, Pierin Gantenbein, Thomas Starcevic, Lauro Gurzeler, Manuel Kalberer, Veton Aliji, Manuel Willi, Ramon Gartmann, Luca Bleisch, Eric Stump, Joel Eberle. – Verwarnungen: 18. Manuel Willi, 23. Claudio Dosch, 48. Thomas Good, 60. Jakob Lorenz, 69. Amel Limani, 90. Veton Aliji, 96. Marco Kohler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 06:16 Uhr.