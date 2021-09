2. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Henau gegen Schmerikon Überraschung bei Henau gegen Schmerikon: Der Tabellenzwölfte (Henau) hat am Samstag zuhause den Tabellenvierten 2:1 besiegt. Zugleich war es für Henau im fünften Spiel der erste Sieg der Saison.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 17 Minuten: Das Skore eröffnete Dario Regazzoni in der 52. Minute. Er traf für Henau zum 1:0. Mit einem weiteren Tor erhöhte Dario Regazzoni für Henau auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade fünf Minuten. Kelsang Tsering Dhokhar erzielte in der 69. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 für Schmerikon. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schmerikon für Kevin Fehr (81.) und Zedan Saeed (89.). Die einzige gelbe Karte bei Henau erhielt: Lars Broger (74.)

Dank dem Sieg liegt Henau neu über dem Strich. Vier Punkte bedeuten Rang 10. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Neu am Tabellenende liegt FC Romanshorn 1. Der erste Sieg der Saison für Henau folgt nach drei Niederlagen und einem Unentschieden. Henau konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Henau geht es auswärts gegen FC Sirnach 1 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Nach der Niederlage büsst Schmerikon einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 5. Schmerikon hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schmerikon spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Linth 04 2 (Rang 11). Die Partie findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Telegramm: FC Henau 1 - FC Schmerikon 1 2:1 (0:0) - Rüti, Henau – Tore: 52. Dario Regazzoni 1:0. 57. Dario Regazzoni 2:0. 69. Kelsang Tsering Dhokhar 2:1. – Henau: Timon Abbt, Remo Dal Molin, Claudio Schmidt, Markus Anderes, Patrick Meier, Renato Hungerbühler, Manuel Bossart, Lars Broger, Robin Holenstein, Cédric Löhrer, Dario Regazzoni. – Schmerikon: Filipe Pereira Dinis, Kelsang Tsering Dhokhar, Kevin Fehr, Ugur Pehlivan, Loris Peduto, Kevin Marsicovetere, Stefan Kovacevic, Marcel Tschirky, Onur Pehlivan, Yves Helbling, Andreas Müller. – Verwarnungen: 74. Lars Broger, 81. Kevin Fehr, 89. Zedan Saeed.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Arbon 05 1 - FC Wattwil Bunt 1929 1 2:0, FC Romanshorn 1 - SC Bronschhofen 1 2:4, FC Steinach 1 - FC Linth 04 2 4:1, FC Henau 1 - FC Schmerikon 1 2:1

Tabelle: 1. SC Bronschhofen 1 5 Spiele/12 Punkte (10:4). 2. FC Rapperswil-Jona 2 4/10 (17:9), 3. FC Uzwil 2 4/10 (8:2), 4. FC Arbon 05 1 5/7 (11:9), 5. FC Schmerikon 1 5/7 (8:6), 6. FC Sirnach 1 4/6 (10:9), 7. FC Steinach 1 5/6 (10:10), 8. FC Bischofszell 1 4/4 (7:7), 9. FC Wattwil Bunt 1929 1 5/4 (7:12), 10. FC Henau 1 5/4 (7:18), 11. FC Linth 04 2 5/3 (7:13), 12. FC Romanshorn 1 5/3 (10:13).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 15:35 Uhr.