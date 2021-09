3. Liga, Gruppe 3 Überraschungssieg für Bütschwil gegen Wittenbach Überraschender Sieg für Bütschwil: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Wittenbach (4. Rang) auswärts 3:2 geschlagen. Bütschwil erreichte zugleich den ersten Saisonsieg im dritten Spiel.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Bütschwil: David Birchler brachte seine Mannschaft in der 26. Minute 1:0 in Führung. Wittenbach glich in der 33. Minute durch Noel Brüschweiler aus. In der 39. Minute gelang Daniel Fäh der Führungstreffer zum 2:1 für Bütschwil.

Erneut Daniel Fäh traf in der 48. Minute auch zum 3:1 für Bütschwil. Gianni Colonna erzielte in der 79. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Wittenbach. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bei Bütschwil erhielten David Birchler (57.), Ziko Gajic (64.) und Dario Segmüller (93.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Wittenbach erhielt: Pascal Keller (74.)

In der Tabelle verbessert sich Bütschwil von Rang 10 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Bütschwil hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Bütschwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Rorschacherberg 1 (Platz 10). Die Partie findet am 11. September statt (17.30 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Wittenbach rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Für Wittenbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Wittenbach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Gossau 2 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 12. September statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Wittenbach 1 - FC Bütschwil 1 2:3 (1:2) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 26. David Birchler 0:1. 33. Noel Brüschweiler 1:1. 39. Daniel Fäh 1:2. 48. Daniel Fäh 1:3. 79. Gianni Colonna 2:3. – Wittenbach: Dario Räss, Andrin Niederer, Pascal Keller, Dominik Eisenhut, Ramon Mahr, Moritz Angehrn, Jan Zellweger, Noel Brüschweiler, Ciro Marino, Luca Brülisauer, Gianni Colonna. – Buetschwil: Noah Oswald, Pascal Hollenstein, Gian Andrin Pfister, Raphael Fust, Sandro Brunner, Silvan Forrer, Severin Gübeli, Leandro Eberle, Ziko Gajic, Daniel Fäh, David Birchler. – Verwarnungen: 57. David Birchler, 64. Ziko Gajic, 74. Pascal Keller, 93. Dario Segmüller.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Wittenbach 1 - FC Bütschwil 1 2:3, FC Rorschacherberg 1 - FC Appenzell 1 2:2, FC Zuzwil 1 - FC Rorschach-Goldach 17 2 2:0, FC Neckertal-Degersheim 1 - FC Gossau 2 5:3

Tabelle: 1. FC Neckertal-Degersheim 1 3 Spiele/9 Punkte (8:4). 2. SC Brühl 2 2/6 (7:2), 3. FC Flawil 1 2/6 (7:4), 4. FC Zuzwil 1 3/5 (6:4), 5. FC Appenzell 1 3/4 (4:4), 6. FC Bütschwil 1 3/4 (5:5), 7. FC Teufen 1 2/3 (6:6), 8. FC Besa 1 2/3 (5:6), 9. FC Wittenbach 1 3/3 (7:6), 10. FC Rorschacherberg 1 3/1 (6:10), 11. FC Gossau 2 3/1 (7:10), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 3/0 (2:9).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 06:44 Uhr.