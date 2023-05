2. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Bronschhofen gegen Wattwil Bunt 1929 Bronschhofen hat am Sonntag gegen Wattwil Bunt 1929 die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das drittklassierte Team 3:2.

Bronschhofen setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Den Auftakt machte Bujar Sejdi, der in der 4. Minute für Bronschhofen zum 1:0 traf. In der 18. Minute schoss Andi Qerfozi Bronschhofen mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Bronschhofen erhöhte in der 31. Minute seine Führung durch Jonas Wiesli weiter auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit holte Wattwil Bunt 1929 auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. Haxhi Shala verkürzte in der 47. Minute den Rückstand von Wattwil Bunt 1929 auf 1:3. der gleiche Haxhi Shala traf erneut in der 61. Minute. Wattwil Bunt 1929 kam damit auf 2:3 heran.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Wattwil Bunt 1929 sah Romario Mladenovic (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Romario Mladenovic (55.) und Christoph Schneider (57.). Bei Bronschhofen gab es sechs gelbe Karten.

Bronschhofen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 7. Für Bronschhofen ist es der dritte Sieg in Serie.

Bronschhofen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Arbon 05 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 27. Mai statt (17.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

Mit der Niederlage rückt Wattwil Bunt 1929 in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 26 Punkten neu Platz 4. Wattwil Bunt 1929 hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wattwil Bunt 1929 in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Tägerwilen 1. Das Spiel findet am Freitag (26. Mai) statt (20.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Telegramm: FC Wattwil Bunt 1929 1 - SC Bronschhofen 1 2:3 (1:3) - Grüenau, Wattwil – Tore: 4. Bujar Sejdi 0:1. 18. Andi Qerfozi (Penalty) 0:2.31. Jonas Wiesli 0:3. 47. Haxhi Shala 1:3. 61. Haxhi Shala 2:3. – Wattwil Bunt 1929: Giuliano Cucinelli, Arton Ibraimi, Christoph Schneider, Romario Mladenovic, Marvin Romer, Maximilien Schönenberger, Marco Osterwalder, Haxhi Shala, Yannic Porchet, Gabriel Simonovic, Sasha Fernandez. – Bronschhofen: Silvan Düring, Philipp Leupi, Stefan Ott, Bujar Sejdi, Alexander Hafner, Daniel Widmer, Raphael Schwager, Andi Qerfozi, Nicola Guntersweiler, Ramon Widmer, Jonas Wiesli. – Verwarnungen: 20. Ramon Widmer, 39. Bujar Sejdi, 43. Nicola Guntersweiler, 55. Romario Mladenovic, 55. Raphael Schwager, 57. Christoph Schneider, 72. Alexander Hafner, 92. Alessio Albisser – Ausschluss: 93. Romario Mladenovic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 10:44 Uhr.